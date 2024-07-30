Каким будет комедийный сериал «ОПГ»

«ОПГ», по задумке создателей одноименного сериала, отреклась от преступного мира и расшифровывается как «общественно-полезная группировка». Петр Буслов, Максим Лагашкин и Николай Шрайбер сыграют колоритных бандитов из «лихих 90-х», которые в наше время пытаются не просто влиться в общество, но и загладить свою вину.

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Альтруизм не случаен: отсидевший свое экс-бандит Воркута напрочь лишился сна и, чтобы не сойти с ума, должен примириться с собственной совестью. За помощью он обращается к своим бывшим подельникам ― Рафинаду, который живет с мамой и водит мусоровоз, и Петру, нашедшему пристанище в местной церкви. Вместе им предстоит исправить ошибки прошлого или по крайней мере постараться.

Мы делаем для Okko штучные проекты, прокачивая разные жанры. Каждый наш совместный сериал ― детальное исследование темы со всеми ее полутонами через зрительский интерес к развлекательному контенту. В случае с «ОПГ» мы возвращаемся к теме перевоспитания, вспоминая 90-е, безусловно, закрываем некий гештальт Петра Буслова и его культового «Бумера». Но опять же, делаем это в своей неподражаемой манере, - Вячеслав Дусмухаметов, генеральный продюсер NORM PRODUCTION.



Провинциальные бандиты с энтузиазмом встают на путь исправления и начинают помогать горожанам как умеют — заслужить прощение будет непросто. Проект онлайн-кинотеатра Okko, продюсерского центра Originals Production и кинокомпании NORM PRODUCTION — это добрая комедия о том, что никогда не поздно меняться самому и менять мир в лучшую сторону.

Это история о дружбе, о ребятах, которые повзрослели, но в душе остались мальчишками. Так вышло, что у них не было времени на детство, им приходилось рано взрослеть. Зрителей ждет дерзкий, талантливый актерский ансамбль, жанровые ситуации, искрометные диалоги и воодушевляющая пацанская история. Мы стараемся найти время на репетиции, на яркие, интересные моменты, а не гонимся за метражом, - Петр Буслов, режиссер-постановщик, актер.



Автором сценария и креативным продюсером проекта стал Алим Бесчоков, оператором-постановщиком ― Глеб Вавилов. Главные роли также исполнят Андрей Мерзликин, Григорий Сиятвинда, Юрий Чурсин и Павел Деревянко. Съемки уже стартовали — всего серий в первом сезоне будет девять, хронометраж каждой — около 60 минут.