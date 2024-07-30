Историк раскритиковал предложения по ремейку советских фильмов

Нешуточный скандал разразился после того, как Минпросвещения направило в Союз кинематографистов РФ письмо с предложением снять ремейки 30 советских исторически-патриотических фильмов и экранизировать 15 произведений на ту же тему. Решений по этому вопросу не принималось, письмо носило лишь ознакомительный характер, но страсти зашкалили! В обсуждении темы приняли участие и наши обозреватели.

© Кадр из фильма «Война и мир» (1967)

Вам хочется фильм про Александра Невского? Снимите новый! А классический — отреставрируйте, сделайте интересный саундтрек, только колоризировать, пожалуйста, не надо (когда черно-белую картину делают цветной. — «ВМ»). Кто сказал, что дети и молодежь им не заинтересуются? Станут, все-таки это классика советского кино, которая обязательна к просмотру.

Существуют ли примеры хороших современных ремейков? Да. Это случаи, когда оригиналы были произведениями проходными. Скажем, «А зори здесь тихие». Я не очень высокого мнения о старом фильме режиссера Станислава Ростоцкого (да и о книге Бориса Васильева), пусть многие со мною и не согласятся. Там, безусловно, есть история, но снят он довольно просто и посредственно. Работа Рената Давлетьярова в чем-то хуже предшественника, а в чем-то лучше. У него, на мой взгляд, есть пара оплошностей, зачем-то изменена предыстория одной из героинь, но никакого святотатства режиссер не допустил, и это вызывает уважение как у зрителей, так и у профессионалов.

Если расширить озвученный список, то я бы не отказался посмотреть новые версии фильмов, выпущенных в годы Великой Отечественной войны. Есть «Парень из нашего города» — ни на что не претендующий, снятый в 1942 году в сложных условиях, вдобавок — по пьесе Константина Симонова, предназначенной изначально для театральной постановки. Он выглядит достаточно устаревшим. Его можно пересоздать на другом техническом уровне, ведь там есть где развернуться. Есть фильм «Небо Москвы» 1944 года, о котором сегодня помнит очень небольшой круг зрителей, — а он хорошо смотрелся бы на больших экранах сегодня, будь там захватывающие сцены воздушного боя.

Но список-то состоит в основном из шедевров. А это вещи, которые трогать просто нельзя. И, кстати, западная практика это подтверждает. Гас Ван Сент в 1998 году снял полный покадровый цветной ремейк хичкоковского черно-белого триллера «Психо». И провалился в прокате. А у нас зачем-то предлагают переснять даже относительно недавние, цветные фильмы вроде «В начале славных дел» 1980 года. Кому он мешает? И кем вы замените Николая Еременко — младшего, который сыграл там князя Меншикова?

...В списке есть фильм «Сережа» 1960 года. А в нем есть символичная сцена. Гость дает мальчику под видом конфеты сложенный фантик — и хохочет. А Сережа спрашивает: «Дядя Петя, вы дурак?».