Фильм «Идеальный лжец» выйдет в России в августе

Локализованный трейлер фильма «Идеальный лжец» (Coup!) представила 30 июля 2024 года кинокомпания «Про:взгляд». Главные роли в сатирическом триллере о гениальном лжеце, который шаг за шагом разрушает идеальную жизнь влиятельного американского семейства, исполнили Билли Магнуссен, Сара Гадон, Питер Сарсгаард, Скай П.Маршалл, Фаран Таир, Кристен Нилсен, Фишер Стивенс и др. Режиссерами и сценаристами стали Джозеф Шуман и Остин Старк («Беглец», «Цена ошибки»).

© Кадр из фильма «Идеальный лжец»

Действие фильма разворачивается в 1919 году на фоне эпидемии испанского гриппа в США, на островке Эгг в окрестностях Нью-Йорка. Загадочный незнакомец по имени Флойд Монк (Сарсгаард) устраивается работать поваром к Джею Хортону (Магнуссен) - высокопоставленному журналисту якобы прогрессивных взглядов: он пишет для первых полос суровые депеши о необходимости борьбы народа за свои права, а после надевает любимые тапочки и наслаждается роскошью своего особняка. Когда из-за «испанки» поместье оказывается отрезанным от цивилизации, новый повар затевает небольшой переворот и постепенно склоняет членов семейства Магнуссен и прислугу на свою сторону. Интеллектуальные игры между хозяином и слугой порождают войну за доминирование в доме. Социальная иерархия рушится, а вежливость уступает место животным инстинктам.

Впервые «Идеальный лжец» был представлен на Венецианском фестивале в сентябре 2023 года, в американский прокат он выйдет 2 августа 2024 года, в российский – 22-го.