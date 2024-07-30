В Сети появился русский тизер биографического фильма о Шарле Азнавуре

В Сети появился локализованный тизер фильма "Месье Азнавур" - биографии знаменитого французского шансонье, композитора, писателя, поэта и актёра Шарля Азнавура с Тахаром Ракимом ("Мадам Паутина", "Змей", "Мавританец") в главной роли.

Картина проследит путь становления легенды - от первых шагов до всемирной славы.

Режиссёрами стали Мехди Идир и популярный во Франции слэм-поэт Grand Corps Malade (Фабьен Марсо), ранее снявшие подростковую драму "Школьная жизнь" и пронзительную трагикомедию "Пациенты". Они же выступили в качестве авторов сценария.

О работе над проектом фильма сын Азнавура Миша сообщал ещё четыре года назад. Он отмечал, что Идир и Марсо были утверждены самим артистом незадолго до его ухода в 2018 году.

Съёмки ленты, занявшие почти год, проводились во Франции и Армении.

Роли исполнили Руперт Уинн-Джеймс ("Чума"), Бастьен Буйон ("Граф Монте-Кристо"), Мари-Жюли Бо ("Шампанского!"), Виктор Мотеле ("Эмили в Париже"), Лионель Сесилио ("Убойный монтаж"), Тиффани Хофстеттер ("Субстанция") и Камилль Мутавакиль ("Место преступления: Канны").

За свою продолжительную творческую жизнь Шарль Азнавур создал примерно 1000 песен, сыграл в 60 фильмах и продал более 100 миллионов дисков. Признанный послом французского шансона, он посетил с концертами 94 страны мира, неоднократно выступал в России. В 1998 году Азнавур был признан лучшим эстрадным исполнителем XX века по опросу журнала Time и CNN.

В бельгийский и французский прокат картина выйдет 23 октября, в российский - 14 ноября.