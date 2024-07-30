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В России запущен новый кинофестиваль FERRUM-24

С 26 по 29 сентября 2024 года в Железноводске состоится Первый кинофестиваль FERRUM-24.

В России запущен новый кинофестиваль FERRUM-24
© Unsplash

Авторы утверждают, что мероприятие направлено на возрождение уважения к собственной культуре и ее великим традициям, на продвижение истинных ценностей и формирование актуального образа будущего, а также способствует организации нового культурного кластера на юге России.

Глава города Железноводска Евгений Бакулин рассказал:

«Цель проведения кинофестиваля в Железноводске – привлечение внимания широкой зрительской аудитории к лучшим образцам российского кино, встречи с талантливыми кинематографистами, предоставление возможности передачи опыта молодому поколению артистов и режиссеров. Мы подготовили множество интересных проектов и пригласили “звездных” гостей, которые, я уверен, не оставят равнодушными никого».
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Евгений Бакулин