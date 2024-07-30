В России запущен новый кинофестиваль FERRUM-24

С 26 по 29 сентября 2024 года в Железноводске состоится Первый кинофестиваль FERRUM-24.

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Авторы утверждают, что мероприятие направлено на возрождение уважения к собственной культуре и ее великим традициям, на продвижение истинных ценностей и формирование актуального образа будущего, а также способствует организации нового культурного кластера на юге России.

Глава города Железноводска Евгений Бакулин рассказал: