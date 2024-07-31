Заседание по патриотическому воспитанию состоялось в думе, сообщает ИА DEITA.RU.

Комитет Госдумы по просвещению обсуждал работу над методическим пособием, которое призвано прививать «базовые ценности» подрастающему поколению. До написания еще далеко, но по данным «Коммерсанта», на заседании обсудил общие вопросы.

Среди прочего, обсуждались понятие патриотизма, и выяснилось, что из фильмов в наибольшей степени этим понятием пропитан «Брат-2». Хотя депутаты считают, что фильм этот более похож на сказку.

Так или иначе, пособие готовят уже к осени. Первыми «подопытными» станут школьники республики Бурятия. Кроме того, депутаты уделили внимание религиозному воспитанию молодежи.

В соответствующих лекториях детям будут показывать «правильные фильмы» о российском спорте и «славных моментах истории» страны. Об этом сообщила депутат Яна Лантратова. Программы физической культуры и спорта должны быть направлены не только на развитие телесных способностей ребенка, но и на воспитание «личности» - считает она.