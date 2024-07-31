Вышел ролик фильма «Чужой: Ромул» к старту продаж билетов в кино

Кинокомпания 20th Century Fox всё больше разгоняет рекламную кампанию фильма «Чужой: Ромул». К стартовавшей продаже билетов на фильм появился небольшой свежий тизер.

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Видео доступно на YouTube-канале 20th Century Studios. Права на видео принадлежат 20th Century Studios.

Фильм расскажет историю исследовательской станции «Ромул» корпорации «Вейланд-Ютани», заброшенной сотни лет назад. Группа из шести человек во главе с девушкой Рейн и её братом-андроидом Энди отправится в путешествие с целью добыть давно потерянное оборудование и нажиться на нём. К своему несчастью, им предстоит встретиться и сразиться с инопланетными кровожадными созданиями — Чужими.

Режиссёром ленты выступил Феде Альварес. В картине сыграли Изабела Монер, Кейли Спэни, Арчи Рено и другие.

Премьера картины в мировом прокате состоится 16 августа.