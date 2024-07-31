Весь мир ждет нового «Чужого». Чем удивит зрителей продолжение культового фильма?

16 августа в мировой прокат выходит «Чужой: Ромул» — новая глава саги о столкновении людей и зубастых ксеноморфов. События картины развернутся в промежутке между двумя первыми картинами франшизы, а режиссером нового фильма стал уругваец Феде Альварес. «Лента.ру» рассказывает, чего ждать от главного блокбастера августа.

© Lenta.ru

Дата выхода: 16 августа;

Страна: Великобритания, США;

Продолжительность: 1 час 59 минут;

Режиссер: Феде Альварес;

В ролях: Кейли Спейни, Арчи Рено, Изабела Мерсед, Айлин У, Дэвид Джонссон Фрэй.

О чем фильм «Чужой: Ромул»?

События новой части франшизы о зубастых ксеноморфах развернутся в период между «Чужим» и «Чужими» — двумя первыми фильмами саги. При этом у фильма совершенно самостоятельный сюжет, посвященный космической экспедиции, которая натыкается на заброшенную космическую станцию Renaissance, где и встречается с агрессивным инопланетянином.

Центральными героями стали Рэйн Кэррадайн (Кейли Спейни), Кей (Изабела Мерсед) и андроид Энди (Дэвид Джонссон Фрэй), считающий себя родным братом Рэйн. «Ромул» (Romulus) — это название секретной лаборатории на борту Renaissance (также там есть отсек, названный Remus в честь брата легендарного основателя Рима). Есть мнение, что у названия есть и метафорический смысл: драма будет выстроена на отношениях Рэйн и Энди, и из их конфликта живым выйдет только один участник. Впрочем, это пока на уровне домыслов.

Кто сыграл главные роли?

Центральная роль досталась Кейли Спэйни — молодой актрисе, явно идущей к тому, чтобы стать одной из главных звезд поколения. На ее счету уже есть работы в «Мэйр из Исттауна» и «Программистах», а за последний год Кейли успела сыграть в «Падении империи» у Алекса Гарленда и в фильме Софии Копполы «Присцилла: Элвис и я». За роль Присциллы Пресли в этой картине Спэйни удостоилась Кубка Вольпи на прошлогоднем Венецианском кинофестивале.

У Изабеллы Мерсед пока нет престижных наград, но послужной список тоже впечатляющий — здесь и «Одни из нас», и дуэт с Бенисио дель Торо в «Убийце 2». Наконец, самая заметная работа Дэвида Джонссона Фрэя на данный момент — сериал «Индустрия». Кроме того, авторы фильма обещают несколько убойных камео актеров из прошлых фильмов франшизы — как тут не вспомнить о том, что о готовности вернуться к «Чужому» недавно размышляла сама Сигурни Уивер.

Как создавался «Чужой: Ромул»?

Все проекты, связанные с вселенной «Чужого», курирует родоначальник франшизы Ридли Скотт. Впервые о разработке нового «Чужого» было заявлено в 2019-м, но лишь в 2022-м Скотт лично одобрил кандидатуру Феде Альвареса в качестве автора новой картины. Карьера Феде складывается неровно: его самым большим успехом по-прежнему остается триллер «Не дыши», который вышел на экраны в 2015 году. После этой удачи на Альвареса посыпались предложения, однако следующая «Девушка, которая застряла в паутине» (вольное продолжение «Девушки с татуировкой дракона») не только не имела успеха, но и нанесла репутации постановщика значительный урон. Скотт, впрочем, знает толк в аутсайдерской романтике, да и материал в данном случае для Альвареса подходящий. Сюжет он придумал со своим постоянным соавтором Родольфо Саягесом.

По словам авторов, в «Ромуле» можно будет найти отсылки ко всем фильмам франшизы — от самого первого до «Прометея» и «Завета».

Драматургическая идея Альвареса и Саягеса была в том, чтобы сосредоточить историю вокруг двадцатилетних — совсем юных героев, проживших всю жизнь на космической станции и ничего не знающих о жизни. Примерно такими же, кстати, были персонажи «Не дыши», которые внезапно столкнулись — не с ксеноморфом, конечно, но со слепым ветераном войны в Персидском заливе. Впрочем, вполне вероятно, что обнародованные детали картины уводят фанатов по ложному следу, а в реальности нас ждет нечто принципиально иное.

Тем не менее пока все указывает на то, что выбранные обстоятельства действия позволили Альваресу работать в привычных координатах. Судя по всему, «Чужой: Ромул» тоже будет клаустрофобным триллером, но куда большего масштаба. На это косвенно указывает и принципиальная попытка обойтись практическими эффектами. На зеленом экране в «Ромуле» снято совсем немного эпизодов, и Альварес утверждает, что фильм отлично работает и без компьютерной графики. Съемки прошли весной и летом прошлого года в Будапеште.

Что говорят о фильме?

«Чужой: Ромул» по понятным причинам стараются до последнего не показывать никому, однако первым зрителем нового фильма уже стал сам Ридли Скотт, которому Альварес направил копию, едва закончив первый вариант монтажа.

«Я знаю, что Ридли — очень жесткий мужик. Он может быть по-настоящему безжалостным. Особенно, когда дело касается его собственного наследия, — рассказывает режиссер. — Однако я не мог не показать ему фильм, хотя и знал, каким разгромом это может для меня обернуться».



В итоге Скотт остался крайне доволен работой своего подопечного.

«Это [совершенно] великолепно! — передает Альварес слова Ридли. — А диалоги ты сам писал? Да ты настоящий писатель».



Еще одним зрителем «Ромула» логичным образом стал постановщик «Чужих» Джеймс Кэмерон.

«Забавно, что комментарии Джеймса и Ридли были подчас диаметрально противоположными, но оба остались очень довольными моей работой», — радуется Альварес.



Когда выйдет «Чужой: Ромул»?

Изначально новый фильм о столкновении с ксеноморфом должен был выйти на платформе Hulu. Однако уже в начале съемок продюсеры, увидевшие масштаб идей Альвареса, приняли решение о кинотеатральном прокате.

Премьера состоится 15-го августа на Эдинбургском кинофестивале, а уже на следующий день картина выйдет и в американский прокат. В параллельный прокат на территории РФ «Ромула» обещают выпустить не позднее 22-го августа.