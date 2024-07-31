Онлайн-кинотеатр Музея Победы проведет бесплатные сеансы фильмов в августе

Онлайн-кинотеатр Музея Победы подготовил в августе более 10 бесплатных кинопоказов. Сеансы будут посвящены российским государственным праздникам, памятным и историческим датам, а также дням рождениям известных российских деятелей культуры, правителей и полководцев. Присоединиться к просмотру фильмов можно бесплатно на сайте культурной площадки.

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"2 августа, в День Воздушно-десантных войск, пройдет показ военного документального фильма «Гром с небес». Фильм Александра Ильина познакомит телезрителей с ударной силой Воздушно-десантных войск — артиллерией. За годы своего существования артиллерия ВДВ прошла гигантский путь от простейших безоткатных динамо-реактивных пушек до современных самоходных установок, управляемых компьютерами. Среди них — авиадесантные артиллерийские установки «Спрут» и «Нона». Зрители узнают, что самоходная противотанковая пушка 2С25 «Спрут-СД» предназначена для борьбы с танками и другой бронетехникой и живой силой противника в составе подразделений ВДВ, морской пехоты и специальных войск, а самоходная артиллерийская установка 2С9 «Нона-С» создавалась специально для непосредственной огневой поддержки подразделений Воздушно-десантных войск на поле боя", — рассказали в Музее Победы.



4 августа, в День железнодорожника, в онлайн-кинотеатре покажут советский фильм 1938 года «Честь». Кинолента режиссера Евгения Червякова рассказывает о работе железной дороги в 1935 году. В одном из железнодорожных депо враги советской власти готовят диверсию, чтобы сорвать рекордный скоростной пробег, который вызвался совершить герой фильма - молодой машинист Митя Орлов. Вредители пытаются устроить катастрофу, направив навстречу друг другу поезда, но катастрофа была предотвращена. Сотрудники НКВД в процессе расследования случившегося выявили всю группу преступников, и скоростной пробег прошел с успехом.

10 августа, ко Дню физкультурника, пройдет показ одной из лучших советских кинокомедий, созданных после окончания Великой Отечественной войны. Кинофильм «Первая перчатка» режиссера Андрея Фролова, рассказывает о превращении простого паренька из Сибири в отличного боксера, «первую перчатку» Советского Союза

11 августа, ко Дню строителей, любители кино смогут посмотреть в онлайн-кинотеатре фильм «Комсомольск» режиссера Сергея Герасимова. Кинолента рассказывает, как 1932 году тысячи комсомольцев отправились на Дальний Восток для строительства «города юности» — Комсомольска-на-Амуре. В кратчайшие сроки им предстоит выстроить в тайге город. Начинается беспрерывная трудовая вахта: выкорчевка леса, закладка первых домов, прибытие первого поезда, среди приехавших на строительство оказываются и диверсанты.

22 августа, в День государственного флага Российской Федерации, интернет-пользователей ждет легендарный, самый титулованный отечественный фильм режиссера Сергея Эйзенштейна «Броненосец Потемкин», снятый в 1925 году. Кинолента рассказывает о мятеже на броненосце «Князь Потемкин-Таврический» в 1905 году. Жители Одессы поддержали восстание моряков, что привело к кровавому расстрелу толпы царскими войсками.

Кроме того, в онлайн-кинотеатре Музея Победы покажут фильмы ко Дню Воздушного флота, Дню фронтовой собаки, годовщине победы советских и монгольских войск в районе Халхин-Гола, а также к 130-летию адмирала Ивана Исакова.