Опубликован дебютный трейлер подростковой комедии «Сеанс в 16:30»‎

Известный американский режиссёр, сценарист и актёр Кевин Смит ("Догма", "Клерки", "В погоне за Эми") опубликовал дебютный трейлер подростковой комедии "Сеанс в 16:30".

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Представляя ролик на проходящем в Сан-Диего Comic-Con, Смит отметил, что это самая личная его работа.

События фильма разворачиваются летом 1986 года. Троица 16-летних подростков по выходным тайно проникает в кинотеатр, чтобы бесплатно смотреть дневные сеансы. Один из парней (Остин Зажур) решается пригласить девушку своей мечты (Сиена Агудонг) посмотреть фильм с рейтингом 18+, но его план оказывается под угрозой срыва.

Незатейливый сюжет картины был вдохновлён подростковыми воспоминаниями 53-летнего режиссёра и его любимыми лентами того времени. По большей части он был снят в личном кинотеатре Смита Smodcast Cinemas в Нью-Джерси.

Помимо юных актёров роли в фильме исполнили Джастин Лонг ("Джиперс Криперс", "Морж"), Джейсон Ли ("Лоботрясы", "Меня зовут Эрл"), Розарио Доусон ("Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка", "Асока"), Кен Джонг ("Мальчишник в Вегасе"), Кейт Микуччи ("Воспитывая Хоуп"), Джейсон Биггс ("Американский пирог"), Метод Мэн ("Тюрьма Оз") и Харли Квинн Смит ("Йоганутые").

Джейсон Мьюз ("Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар"), занятый в большинстве проектов Смита, на этот раз отсутствует, зато на месте культовые "клерки" Брайан О"Хэллоран и Джефф Андерсон.

Премьера в зарубежных кинотеатрах ожидается 13 сентября.

Представляя трейлер "Сеанса", режиссёр сообщил, что в скором времени планирует приступить к съёмкам третьей части похождений Джея и Молчаливого Боба, получившей название Store Wars ("Магазинные войны"). Также Смит не исключает продолжения "Клерков".