Опубликован трейлер ремейка южнокорейского хита «Незнакомец» с Ильей Любимовым

Онлайн-кинотеатр KION опубликовал трейлер сериала "Город тайн" (не путать с триллером Dry с Эриком Баной, получившим у нас то же название). Это - ремейк южнокорейского хита Stranger ("Незнакомец").

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Остросюжетный детектив расскажет историю следователя Алексея Платова, который лишён способности испытывать чувства, и молодого лейтенанта Полины Лавровой. Вместе они ведут расследование загадочной смерти влиятельного бизнесмена.

Премьера состоится 5 августа.

В ролях: Илья Любимов, Ксения Лукьянчикова, Софья Лебедева, Митя Лабуш, Алексей Фатеев, Александра Тулинова, Алексей Фаддев, Виктор Зельцер и другие.