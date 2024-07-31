Вышел трейлер продолжения сериала «‎Что делать женщине, если...»

Онлайн-кинотеатр Okko опубликовал трейлер сериала "Что делать женщине, если у мужа ее подруги две любовницы?" (18+).

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Как нетрудно догадаться, это - продолжение сериала "Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного" (18+) по сценарию Александра Цыпкина ("Беспринципные").

В продолжении истории главная героиня - успешный адвокат Анна, которая так и не смогла выбрать из двух претендентов на свое сердце в первом сезоне, сконцентрируется на сыне и проблемах его молодой семьи, что не помешает ей попасть в новые любовные разборки, но на этот раз лучшей подруги Ларисы, её мужа и двух его любовниц.

В ролях: Елена Лядова, Гоша Куценко, Агриппина Стеклова, Антон Филипенко, Макар Хлебников, Елена Николаева, Александр Робак, Игорь Верник, Валери Зоидова, Сергей Епишев и другие.

Даты премьеры пока нет, обещано "скоро".