Завершились съемки сериала «Солнце, море, два ствола»

Канал СТС и компания Fresh Film завершили съемки сериала "Солнце, море, два ствола". Съемки 13-серийной детективной экшен-комедии проходили в Сочи.

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По сюжету полицейский Гоша Адамян (Роман Постовалов) хочет возглавить оперативный отдел полиции. У предприимчивого парня есть все шансы получить должность: он легко справляется с любым делом, используя многочисленные связи на курорте. Но все меняется, когда в отделении появляется капитан Воронцов (Кирилл Зайцев) из Москвы. Принципиальный мужчина нравится не только сестре Адамяна начинающей журналистке Диане (Кристина Каширина), но и Кире (Алина Дулова), дочке начальника местного ОВД (Алексей Маклаков), в которую влюблен Гоша. И теперь под угрозой как повышение Адамяна, так и его личная жизнь.

Актер шоу "Уральские пельмени" Роман Постовалов не только сыграл главную роль, но и консультировал авторов сериала: он окончил институт МВД и даже планировал стать следователем.

"Некоторые истории из студенческой жизни мы внесли в сценарий, плюс специфический юмор полицейских, которой порой бывает очень жестким, - делился Роман. - Но, конечно, настоящая работа в полиции зачастую куда более рутинная, чем показана у нас. Действующие сотрудники могут посмотреть и сказать, что так не бывает. Конечно, не все похоже на правду, но у нас кино, и мы сделали так, что бывает".



Экранная возлюбленная Романа Алина Дулова также имеет опыт в военно-учебном заведении.

"Я поступила в кадетский корпус, когда мне было двенадцать, и очень благодарна тому времени и людям, которые меня окружали и воспитали. Было сложно, но теперь это помогает идти по жизни и в определенный момент привело в театральный, куда я всегда и хотела", - вспоминает актриса.



Кроме погружения в будни полицейских, актерам предстояло выполнять трюки.

"В нашей полицейской истории заложено много трюков - погони на мотоциклах и машинах, ограбление банка, налет на казино, полет на вертолете", - говорит креативный продюсер Ара Оганесян.



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