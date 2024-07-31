Вышел русский рекламный ролик фильма «Бордерлендс»

Кинокомпания Lionsgate и дистрибьютор Global Film представили дублированный рекламный ролик фильма «Бордерлендс» — экранизации знаменитой серии космических шутеров от первого лица.

© Кадр из ТВ-Спота "Бордерлендс"

В ролике показали немного экшен-сцен, главных героев и Кейт Бланшетт в образе Лилит, которая «ненавидит эту планету». Речь идёт, конечно же, о Пандоре.

Фильм «Бордерлендс» расскажет о Лилит и её напарниках, которые сражаются с инопланетными созданиями и ищут некую пропавшую девушку. На своём пути им предстоит столкнуться со множеством космических противников и опасных созданий, чтобы спасти человека, который может владеть ключом к невообразимой силе.

Премьера фильма с Кейт Бланшетт и Джеком Блеком состоится 9 августа в мировых кинотеатрах, а до России лента доберётся на сутки раньше, 8-го числа.