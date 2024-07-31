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Расписание выхода серий сериала «Игры» про Олимпиаду-1980 в СССР

Уже 3 августа состоится премьера сериала «Игры» про Олимпиаду-1980 в СССР. Проект расскажет о сыне советского функционера, которого после очередного скандала отправляют на исправление в оргкомитет Олимпиады-80. Оказавшись там, юноша познакомится со спортсменами, тренерами и волонтёрами, что изменит его взгляд на жизнь.

Расписание выхода серий сериала «Игры» про Олимпиаду 1980 года
© Чемпионат.com

Шоу стартует на «Кинопоиске» сразу с двумя сериями, а остальные будут выходить еженедельно по субботам. Финал состоится 14 сентября после выхода восьмого эпизода.

Отрывок из сериала «Игры» с Ангелиной Мельниковой

Расписание выхода сериала «Игры» про Олимпиаду-1980 в СССР

  • 1-я серия — 3 августа;
  • 2-я серия — 3 августа;
  • 3-я серия — 10 августа;
  • 4-я серия — 17 августа;
  • 5-я серия — 24 августа;
  • 6-я серия — 31 августа;
  • 7-я серия — 7 сентября;
  • 8-я серия — 14 сентября.