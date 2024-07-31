Стартовали съемки фильма «Смешарики. Космическая экскурсия»

Группа компаний «Рики» объявила о старте съёмок фильма «Смешарики. Космическая экскурсия». Премьера ленты по мотивам знаменитого мультсериала выйдет весной 2026 года в кинотеатрах страны.

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Действие новых «Смешариков» развернётся в двух параллельных мирах – будущем, которое реализовано в игровом формате с реальными актёрами, и в анимационном мире самих Смешариков. По сюжету Крош и Ёжик находят необычное устройство, которое переносит их в игру про будущее, где они обычные дети на космическом корабле, летящем на Марс. Приключения начинаются тогда, когда герои осознают, что это совсем не игра.

Главные роли в ленте сыграют юные актёры, а также Людмила Артемьева («Баба Яга спасает мир»), Александр Лыков («Финт Боброва»), Иван Агапов («Отмороженные»), Ян Цапник («Триггер») и Николай Добрынин («Юность»). Режиссёром выступит Андрей Мармонтов («Анна-детективъ»), главным аниматором — Илья Максимов («Смешарики»), сценаристом — писатель Сергей Лукьяненко («Ночной дозор»).

Кадры со съёмок «Смешарики. Космическая экскурсия».