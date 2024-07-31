Фильм «Краткая история русской культуры» покажут в русских домах по всему миру

Российское общество "Знание" совместно с Россотрудничеством, при поддержке Института развития интернета, организуют в русских домах по всему миру серию кинопоказов фильма "Краткая история русской культуры от Древней Руси до наших дней". С августа по ноябрь показы пройдут в Бельгии, Австрии, Франции и других странах, сообщили в пресс-службе организации.

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"Российское общество "Знание" совместно с Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) организуют в русских домах по всему миру серию кинопоказов фильма "Краткая история русской культуры от Древней Руси до наших дней" . Снятый в рамках просветительского проекта Знание.Кино при поддержке Института развития интернета, он открывает завесу над уникальным культурным феноменом, демонстрируя силу, глубину и многогранность русской истории. С августа по ноябрь показы пройдут в Бельгии, Австрии, Франции и других странах, где активно работают и развиваются представительства Российской Федерации", - говорится в сообщении.



Первый просмотр фильма прошел в июле в Сиднее, также показ состоялся в русском доме Куала-Лумпура, где зрители смогли пообщаться с режиссером и продюсером Данилом Мотиным.

Режиссер отметил, что это фильм с элементами анимации, отвечающий требованиям кинематографа и духу времени. Он приглашает зрителей совершить путешествие от Крещения Руси до наших дней, чтобы продемонстрировать, как страна вбирала в себя традиции разных культур, формировала свою аутентичность.

"Этот фильм - не просто исторический сюжет, а искусство в своем чистом виде, которое заставляет гордиться своим прошлым и верить в великое будущее! Мы уверены, что "Краткая история русской культуры", которая сейчас с успехом начнет представляться в Русских домах по всему миру, станет мостом между прошлым и будущим, между разными культурами и народами, и поможет всем нам лучше понять и оценить богатство и величие русской души!" - отметила в разговоре с пресс-службой заместитель генерального директора Общества "Знание" Ирина Карих.



Премьера фильма победителя проекта Знание.Кино состоялась в студии Российского общества "Знание" в апреле 2023 года при поддержке Института Развития Интернета и сегодня доступна в онлайн-кинотеатре Okko на нескольких языках.