Вестерн «Горизонты 2» покажут на Венецианском кинофестивале

Кинокомпания New Line Cinema объявила, что вестерн «Горизонты 2» Кевина Костнера покажут на грядущем Венецианском кинофестивале. Картину покажут в последний день выставки, 7 сентября, она не будет участвовать в основной конкурсной программе.

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Таким образом, премьера ленты всё же состоится этой осенью, хотя не так давно New Line Cinema перенесла выход ленты в кинотеатрах с 16 августа из-за провальных сборов первого фильма. В кинокомпании надеются, что к выходу сиквела многие зрители посмотрят оригинальную ленту в онлайн-сервисах и сходят на продолжение в кинотеатры.

81-й Венецианский кинофестиваль пройдёт с 28 августа по 7 сентября. Фильмом открытия станет «Битлджус 2» Тима Бёртона, а на фестивале среди прочего наградят актрису Сигурни Уивер («Чужой») и режиссёра Питера Уира («Шоу Трумана») за вклад в кинематограф.