Ради кого стоит посмотреть сериал «Пацаны»: мнение кинокритика

Американский супергеройский веб-сериал «Пацаны» стоит посмотреть ради персонажей Билли Бутчера, Старлайт и Хоумлендера, заявил в беседе с NEWS.ru кинокритик Роман Григорьев. Эксперт подчеркнул, что симпатия плавно перетекает от одного героя к другому. По его словам, сюжетный ход в этом плане напоминает сериал «Друзья».

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"Старлайт среди девочек, Билли Бутчер и Хоумлендер. Народ может смотреть и плавно перетекать в симпатиях от одного героя к другому. Сначала один, потом новое качество появилось у другого. Как в «Друзьях» — сначала один сосед, потом другой", — пояснил кинокритик.



По словам эксперта, он не может точно сказать, продлят ли сериал на пятый сезон. Он подчеркнул, что изначально у картины были высокие рейтинги. Но, уточнил кинокритик, прогнозировать что-то рано.

"Понятия не имею, продлят ли «Пацанов» на пятый сезон. У них изначально были высокие рейтинги, если все останется, то, может быть, продлят. Сейчас прогнозировать очень сложно, так как выходит очень много продуктов, герои стареют, надоедают", — заключил Григорьев.



Онлайн-кинотеатр Amazon Prime Video ранее анонсировал сериал-приквел комедийной дилогии «Блондинка в законе». Многосерийную картину назовут «Эль» (Elle). Сериал расскажет о школьных годах героини оригинальных фильмов.