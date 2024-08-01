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Стоянов играет Брежнева, Лапенко любит стриптизершу: что смотреть на неделе

С 1 по 8 августа на экраны выходят российская комедия «Тополиный пух», французская комедия «Отпуск не по-детски» и российский мистический триллер «Выпусти меня». На онлайн-платформах стартуют три российских сериала — «Юг», «Она такая классная» и «Игры». Каждый четверг NEWS.ru рассказывает о главных премьерах недели.

Стоянов играет Брежнева, Лапенко любит стриптизершу: что смотреть на неделе
© Кадр из фильма «Тополиный пух»

«Тополиный пух»

Премьера: 1 августа.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Антон Лапенко, Аглая Тарасова, Виталий Хаев, Антон Васильев, Антон Филипенко, Илья Борисов, Гоша Куценко, Полина Шашуро, Олег Тополянский, Илья Варанкин.

Зачем смотреть:

Сюжет картины разворачивается в вымышленном российском городе Верхнекамск. Главный герой, Саша, работает простым охранником в пункте обмена валют. Он не смог найти свое место в жизни, переживает тяжелые времена, чувствует себя одиноким и никому не нужным.

Саша задумывается о самоубийстве, но боится его совершить. Он обращается к старому знакомому, чтобы тот нашел киллера. Однако, как это часто бывает в жизни, вскоре после этого Саша встречает обаятельную стриптизершу, сумевшую вернуть ему интерес к жизни и радость. Но киллер уже вышел на его след, причем не один, а с любящим внуком, который невольно вовлечен в этот опасный мир.

«Выпусти меня»

Премьера: 1 августа.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Владимир Верёвочкин, Павел Басов, Леонид Басов, Роман Штых, Никита Еллинский, Сергей Юдаков, Сергей Ерин, Ника Иванова.

Зачем смотреть:

Отец (Владимир Верёвочкин) решает убедить своего сына, подростка по имени Макс (Леонид Басов), отправиться с ним в поход. Его замысел — отвлечь мальчика от гаджетов, научить важным жизненным навыкам и просто провести время вдвоем. Однако в первую ночь Макс начинает слышать загадочные голоса в лесу и вскоре внезапно пропадает.

Не зная, что делать, отец начинает активные поиски мальчика, но все его усилия оказываются безуспешными. В ходе отчаянных поисков он попадает к отшельнику (Павел Басов), который раскрывает ему пугающие секреты. Несмотря на все трудности и неопределенность, отец не теряет веру в успешное возвращение сына.

«Юг»

Премьера: 1 августа.

Где смотреть: Окко.

В ролях: Ярослав Могильников, Надежда Маркина, Тимофей Трибунцев, Юрий Колокольников, Александр Яценко, Кирилл Кяро, Антон Кузнецов, Юлия Снигирь, Анна Уколова, Павел Комаров.

Зачем смотреть:

Сериал повествует о 14-летнем Юге Кипене — скромном и застенчивом юноше, который воспитывается бабушкой. Мать подростка умерла, когда ему исполнилось три года, а об отце он ничего не помнит. В день своего 14-летия Юг находит деньги, которые ему прислал папа и решает его найти. Для этого он отправляется в путешествие по России.

В ходе своего пути Юг будет знакомиться с разными людьми. Преодолеть все это расстояние — сложная задача, особенно для главного героя, который страдает от множества фобий. Преодоление этих страхов станет важным испытанием на его пути к осуществлению заветной цели.

«Она такая классная»

Премьера: 1 августа.

Где смотреть: KION.

В ролях: Денис Прытков, Лев Зулькарнаев, Валерий Степанов, Евгений Егоров, Павел Майков, Екатерина Федулова, Татьяна Догилева, Игорь Хрипунов, Арсений Мыцык, Константин Каримов.

Зачем смотреть:

драмеди-история о взрослении и самоопределении подростков из Екатеринбурга со звездой сериала «Слово пацана».

Сюжет этого сериала вращается вокруг обаятельного бездельника Артема (Денис Прытков) и его соседа Лени (Лев Зулькарнаев), который родился с расстройством аутистического спектра. Первый из ребят — симпатичный молодой человек, который ведет беззаботную жизнь, таксуя на машине родителей и наслаждаясь моментами. Его ближайшие друзья, Рома и Егор, составляют ему компанию в проведении досуга.

В один из дней Леня натыкается на видео с порноактрисой Алексой Люкс и решает отправиться на встречу с ней в Санкт-Петербург. Остальные ребята случайно решают присоединиться к нему в этом путешествии, хотя их мотивы значительно отличаются. Эта поездка кардинально изменит судьбы всех участников: они столкнутся с первой любовью, новыми обязанностями и сложными жизненными моментами.

Главным открытием для них станет то, что Леня — не просто «не такой», а человек с уникальным взглядом на жизнь, который может оказаться более адекватным, чем многие общепринятые «нормальные».

«Игры»

Премьера: 3 августа.

Где смотреть: Кинопоиск.

В ролях: Григорий Верник, Мария Карпова, Юрий Стоянов, Игорь Костолевский, Игорь Гордин, Вячеслав Чепурченко, Евгений Стычкин, Алексей Серебряков, Мария Майкова-Слидовкер, Александра Бортич.

Зачем смотреть:

актуальный исторический сериал об Олимпиаде-1980 в СССР.

В основе сюжета лежит история Игоря Зорина (Григорий Верник), сына высокопоставленного советского чиновника, который после очередного скандала оказывается отстраненным. Его отправляют на исправительные работы в оргкомитет Олимпиады-80. Руководителем главного героя становится строгая и принципиальная Ирина Светлова (Мария Карпова), воспитанная в военной семье и глубоко преданная идеалам Советского Союза. Она не намерена терпеть выходки молодого человека, избалованного привилегиями.

В этом новом для себя окружении Игорь встретит спортсменов, тренеров и волонтеров, что существенно изменит его восприятие мира. Через их истории он узнает о драматических событиях, связанных с подготовкой к Олимпиаде, которая могла не состояться и сильно повлияла на страну.

События Олимпиады-1980 займут центральное место в сюжете, переплетаясь с личной судьбой главного героя. В проекте снялась олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова, которая сыграла юную гимнастку.

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