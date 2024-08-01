«Нужны годы». Герман-младший призвал продвигать кино за границей

Российские фильмы всё ещё не могут похвастаться достойными сборами за рубежом, несмотря на рост показателя, признал в эфире НСН режиссер Алексей Герман-младший.

Зарубежному зрителю может быть интересно качественное российское кино любого жанра, однако важно наладить систему продвижения проектов согласно советской традиции, заявил в интервью НСН кинорежиссер Алексей Герман-младший.

В первой половине 2023 года сборы российских фильмов за рубежом составили $14,2 млн против $8,5 млн за аналогичный период 2023 года, показали данные «Бюллетеня кинопрокатчика». Участники рынка ожидают, что по итогам года сборы вырастут на 5–8%, пишет «Коммерсант». Однако Герман-младший заметил, что на данный момент российские фильмы собирают скромную кассу за границей.

«Будем справедливыми – сборы российских фильмов за границей до сих пор минимальны. Если посчитать мировые сборы российских проектов и аналогичные показатели голливудского кино, станет очевидно – мы даже на одной лестнице не стоим. Впереди огромный путь, чтобы это изменить, нужны годы. Хорошо, что цифры растут, фильмы есть в прокате. Необходимы десятилетия работы, было бы наивно полагать, что такие вещи можно реализовать быстрее. Уже понятно, что изолировать русскую культуру не удалось. Как бы для нас не закрывали двери на части земного шара, рынки все равно будут доступны, продолжится экспансия в Юго-Восточную Азию», - заявил он.



Как добавил собеседник НСН, при грамотном продвижении в международном прокате может сработать любой качественный фильм.

«Сегодня с продвижением российских фильмов за рубежом помогает государственная компания «Роскино». Но в Советском Союзе была разумная система проката и пропаганды советского кино, которая работала. Если мы хотим, чтобы сборы наших фильмов были серьезными, нужно возрождать советские традиции. Однако это потребует другого финансирования. Востребованность фильмов зависит от стран. Одним из самых кассовых в свое время являлся «Русский ковчег» Александра Сокурова. Думаю, [зарубежным] зрителям сегодня будут интересны сказки, исторические фильмы, но также может сработать любое качественное кино», - пояснил Герман-младший.



В свою очередь режиссер фильма «По щучьему велению» Александр Войтинский предположил, что зарубежному зрителю будут интересны экранизации русских сказок.

«Если картина собирает в России пять или 10 миллионов зрителей, она, безусловно, будет интересна и зарубежному зрителю. Сказки – нечто новое, что появилось в нашем кинематографе. Думаю, у них много шансов заинтересовать зарубежную аудиторию. Это универсальный жанр, интересный детям, у которого есть перспективы», - сказал он НСН.



Ранее актриса и телеведущая Ирина Безрукова заявила «Радиоточке НСН», что российским режиссерам стоит чаще создавать кинофильмы по мотивам сказок. По ее словам, в русских народных сказках заложено невероятное количество смыслов.