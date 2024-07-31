Уэсли Снайпс рассказал, что понял юмор Райана Рейнольдса только спустя 20 лет

Игравший Блэйда актер Уэсли Снайпс вспомнил о том, что не понимал шуток Райана Рейнольдса во время работы над фильмом «Блэйд 3: Троица» (2004), так как уже тогда это был юмор в стиле Дэдпула.

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«Некоторые вещи, которые он делал в те времена, не совсем соответствовали моему чувству юмора. Я не настроен на такую волну. Поэтому я подумал: «Ну, для меня это немного чересчур». Но увидев, как он делает это в контексте «Дэдпула и Росомахи», я понял, в чем смысл. Он уникален в этом, и нашел для себя фантастическую нишу, делая то, что делает. Дэдпул – это Райан Рейнольдс целиком и полностью», – сказал Снайпс в интервью EW.



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Снайпс также сказал, что не общался с Махершалой Али, который назначен исполнителем Блэйда в Киновселенной Marvel, но всячески поддерживает это назначение и желает ему успехов.

Вместе с тем, актер поделился, что после «Троицы» у него было много разговоров с продюсерами о потенциальном продолжении. Но они так ни к чему и не привели, пока Райан Рейнольдс не написал ему сообщение с предложением обсудить возвращение.

«Я не думал, что это возможно. Я не думал, что это интересно Marvel и Disney, так как они уже пригласили Махершалу. И мне казалось, что лично для меня это не имеет смысла. Но когда тебе неожиданно звонит Райан Рейнольдс после 20 лет, ты говоришь: «Хорошо, я должен принять этот звонок. Посмотрим, что из этого получится». Он рассказал мне эту идею… «Если ты в деле, то и мы в деле». И вот мы здесь», – рассказал Снайпс.



В «Дэдпуле и Росомахе» 61-актер повторил роль охотника на вампиров. По его словам, тяжелее всего ему дались две вещи: держать все в тайне даже от родных и привести себя в форму.