Появилось промо продолжения «Властелина колец» с отсылками к Питеру Джексону

Онлайн-кинотеатр Amazon Prime Video поделился новым видео к премьере второго сезона сериала "Властелин колец: Кольца власти", которая состоится 29 августа.

© кадр из фильма

В нём участники съёмочной группы и актёры рассказывают о том, какой замечательный проект у них получается. Авторы пытаются проиллюстрировать это обилием масштабных спецэффектов.

Трудно не заметить, что в качестве инструмента спасения сериала, уничтоженного фанатами Толкина после первого сезона, стали многочисленные отсылки и цитаты к трилогии Питера Джексона, что видно по этому промо.

Возможно, это сработало - по крайней мере пока: в этот раз лайков даже больше, чем дизлайков - 3,1 тысячи против 2,2 тысячи соответственно. В то время как у выложенного чуть ранее трейлера - 78 тысяч лайков против 160 тысяч дизлайков, то есть последних более чем вдвое больше.