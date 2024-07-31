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Роскино вводит новый формат поддержки российских кинопроизводителей

Роскино сегодня, 31 июля, объявило о старте приема заявок на поддержку представителей отечественной киноиндустрии о возмещении или частичном обеспечении затрат на участие в международных кинорынках и мероприятиях, сопутствующих их проведению. Новость сообщает газета "Культура".

Роскино вводит новый формат поддержки российских кинопроизводителей
© Кадр из фильма

Новый формат поддержки адресован кинокомпаниям нашей страны, экспортирующим контент на международные рынки в целях популяризации наших фильмов и мультфильмов в мире. Компенсироваться будут затраты на проведение мероприятий по продвижению и популяризации национальных российского киноискусства во всех странах земного шара, кроме России.

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