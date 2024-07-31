Стартовали съемки сериала «Он просто чудо» со звездой «Слова пацана»

Онлайн-кинотеатр KION снимает сериал "Он просто чудо", в центре истории оказывается парень с особенностями. Проект уже сравнивают с "Человеком дождя". Судя по синопсису, это не фильм про заболевание психики, скорее - про доброту, сам жанр сериала заявлен как лирическая комедия.

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Главный герой - его исполняет Андрей Максимов из "Слова пацана" - это необычный парень, знающий о мире достаточно мало. У него есть сложности с социализацией, в одном из кадров появляется карета "скорой". Казалось, что юношу ждет затворническая и довольно скучная жизнь, но в какой-то момент он знакомится с уличным художником, они становятся друзьями и переживают множество приключений.

В сериале также снимаются: Григорий Верник, Елена Николаева, Анна Завтур, Николай Шрайбер, Кирилл Каганович, Анастасия Имамова.