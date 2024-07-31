Стартовали съемки сериала «Он просто чудо» со звездой «Слова пацана»

Фото: начались съемки сериала "Он просто чудо" со звездой "Слова пацана"
Онлайн-кинотеатр KION снимает сериал "Он просто чудо", в центре истории оказывается парень с особенностями. Проект уже сравнивают с "Человеком дождя". Судя по синопсису, это не фильм про заболевание психики, скорее - про доброту, сам жанр сериала заявлен как лирическая комедия.
Главный герой - его исполняет Андрей Максимов из "Слова пацана" - это необычный парень, знающий о мире достаточно мало. У него есть сложности с социализацией, в одном из кадров появляется карета "скорой". Казалось, что юношу ждет затворническая и довольно скучная жизнь, но в какой-то момент он знакомится с уличным художником, они становятся друзьями и переживают множество приключений.
В сериале также снимаются: Григорий Верник, Елена Николаева, Анна Завтур, Николай Шрайбер, Кирилл Каганович, Анастасия Имамова.
"Всё началось с рассказа моего товарища о том, как он попал в психиатрическую больницу на несколько дней. Рассказывал он это так красочно, что сразу захотелось об этом написать, а потом уже придумалась вся история. Очень волнительно, что теперь она начнёт оживать на экране, и скоро можно будет увидеть наше, уверен, доброе кино", - рассказал Дмитрий Видавский, написавший сценарий для сериала.