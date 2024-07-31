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Какие фильмы выходят в кино и в сети в августе 2024 года

Адаптация серии игр «Бордерлендс», ребут «Ворона», фильм-ограбление с Мэттом Деймоном и Кейси Аффлеком, анимационная экранизация «Хранителей» Алана Мура, хоррор с Хантер Шафер, «режиссерские» версии «Мятежной луны» Зака Снайдера, саморемейк «Наемного убийцы» Джона Ву, повторный прокат «Моего соседа Тоторо», «Оно приходит за тобой», «Мада» — и многое другое.

Какие фильмы выходят в августе 2024 года
© кадр из фильма

«Газета.Ru» изучила, какие фильмы выходят в кино и онлайн в августе, и рассказывает о самых интересных.

«Тополиный пух», реж. Артем Лемперт и Кирилл Клепалов

Где и когда смотреть: в кино — с 1 августа

Комедия-тарантиноид с Антоном Лапенко и Аглаей Тарасовой — о жителях вымышленного провинциального Верхнекамска, чьи судьбы пересекаются во время концерта «Иванушек International» на Дне города.

«Империя» («L'empire»), реж. Брюно Дюмон

Где и когда смотреть: в кино — с 1 августа

Автор «Человечности» и «Фландрии» Брюно Дюмон пародирует «Звездные войны» с «Игрой престолов» — этот фильм удостоился приза жюри Берлинале-2024. По сюжету рыбацкая деревушка на севере Франции становится местом битвы враждующих инопланетных кланов.

«Призрачный свет» («Ghostlight»), реж. Келли О'Салливан и Алекс Томпсон

Где и когда смотреть: в кино — с 1 августа

Новая картина авторов драмеди «Святая Фрэнсис» Келли О'Салливан и Алекса Томпсона, привезенная с фестиваля «Сандэнс». В центре сюжета — замкнутый строитель, который находит решение своих семейных проблем в участии в любительской постановке «Ромео и Джульетты».

«Rebel Moon: Режиссерская версия» («Rebel Moon: Director's Cut»), реж. Зак Снайдер

Где и когда смотреть: на Netflix — с 2 августа

«Режиссерские» версии космической дилогии Зака Снайдера с рейтингом R. Переизданные ленты получили новые подзаголовки: «Чаша крови» и «Проклятие прощения». Первый фильм стал длиннее почти на 1,5 часа, а второй — примерно на 50 минут. Общий хронометраж «режиссерских» версий составит более 6 часов. Подробнее о «Мятежной луне» мы писали здесь.

«Спасти Бикини-Боттом: Фильм Сэнди Чикс» («Saving Bikini Bottom: The Sandy Cheeks Movie»), реж. Лиза Джонсон

Где и когда смотреть: на Netflix — с 2 августа

Полнометражный спин-офф мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны». По сюжету ленты белка Сэнди Чикс и Губка Боб отправляются в родной для Сэнди Техас, чтобы заручиться помощью ее семьи: им нужно спасать городок Бикини-Боттом, который выкопали со дна океана.

«Бордерлендс» («Borderlands»), реж. Элай Рот

Где и когда смотреть: в кино — с 8 августа

Киноадаптация видеоигровой франшизы «Бордерлендс», поставленная Элаем Ротом («Хостел», «Бесславные ублюдки») и написанная Крейгом Мейзиным («Чернобыль», «Одни из нас»). Фильм расскажет о легендарной охотнице за головами, которая возвращается на родную планету и заключает союз с разношерстной командой для поисков пропавшей дочери самого влиятельного бандита во вселенной. На кону — судьба вселенной. В актерский состав ленты вошли Кейт Бланшетт, Кевин Харт, Джейми Ли Кертис и Джек Блэк.

«Кукушка» («Cuckoo»), реж. Тильман Сингер

Где и когда смотреть: в кино — с 8 августа

Долгожданный ужастик со звездой «Эйфории» Хантер Шафер в роли тинейджерки, которая переезжает к отцу в Баварские Альпы, но вместо идиллии обнаруживает себя в сердце кошмара.

«Зачинщики» («The Instigators»), реж. Даг Лайман

Где и когда смотреть: на Apple TV+ — с 9 августа

Криминальная комедия режиссера «Идентификации Борна» и «Мистера и миссис Смит» Дага Лаймана о двух ворах, которые пускаются в бега после неудавшейся попытки ограбления — и при этом берут с собой психотерапевтку. В главных ролях — Мэтт Деймон и Кейси Аффлек.

«Хранители: Часть 1» («Watchmen: Chapter I»), реж. Брэндон Виетти

Где и когда смотреть: в зарубежных онлайн-кинотеатрах — с 13 августа

Анимационная адаптация великого комикса Алана Мура «Хранители» — первая экранизация после одноименной ленты Зака Снайдера, вышедшей в 2009 году. В центре сюжета — расследование убийства члена команды супергероев в альтернативных США 1985 года. Режиссером картины выступил Брэндон Виетти, работавший над мультсериалами «Бэтмен» (2005) и «Бэтмен: Отважный и смелый», а сценарий написал создатель сериалов «Вавилон-5» и «Восьмое чувство» Дж. Майкл Стражински. Вторую часть планируется выпустить в конце 2024 года.

«Мад» («Mud»), реж. Джефф Николс

Где и когда смотреть: в кино — с 15 августа

Повторный прокат драмы Джеффа Николса о двух подростках, которые соглашаются помочь беглецу (Мэттью Макконахи) спастись от преследователей. О новом фильме Николса «Байкеры» мы рассказывали здесь.

«Джекпот» («Jackpot»), реж. Пол Фиг

Где и когда смотреть: на Amazon Prime Video — с 15 августа

Комедийный боевик Пола Фига («Девичник в Вегасе», «Охотницы за привидениями») с Аквафиной, Джоном Сина и Симу Лю в главных ролях. В Лос-Анджелесе 2030 года начинающая актриса выигрывает в лотерею и теперь должна остаться в живых до заката — до тех пор по закону ее может убить любой желающий забрать приз себе. Девушке берется помогать профессиональный агент по защите победителей.

«Союз» («The Union»), реж. Джулиан Фарино

Где и когда смотреть: на Netflix — с 16 августа

Комедийный триллер, в котором строитель попадает в мир шпионов и спецагентов после того, как школьная бывшая вербует его для разведывательной миссии. Главных героев сыграли Марк Уолберг и Хэлли Берри.

«Ворон» («The Crow»), реж. Руперт Сандерс

Где и когда смотреть: в кино — с 22 августа

Перезапуск готической супергеройской франшизы «Ворон» по одноименной серии комиксов. В новой версии молодого человека, восставшего из мертвых, чтобы отомстить за смерть невесты (а заодно и свою собственную), играет звезда «Оно» Билл Скарсгард, а его возлюбленную — певица FKA Twigs.

«Оно приходит за тобой» («It Follows»), реж. Дэвид Роберт Митчелл

Где и когда смотреть: в кино — с 22 августа

Повторный прокат культового хоррора Дэвида Роберта Митчелла о девушке, которую после полового акта начинает преследовать зловещая сущность, — теперь под более близким к оригиналу названием «Оно приходит за тобой».

«Наемный убийца» («The Killer»), реж. Джон Ву

Где и когда смотреть: на Peacock — с 23 августа

Джон Ву продолжает второй американский период ремейком своего боевика 1989 года — из первого гонконгского периода. Звезда «Игры престолов» Натали Эммануэль играет киллершу, которая пытается восстановить зрение ослепшей певице. В актерском составе — Омар Си («1+1», «Люпен») и Сэм Уортингтон («Аватар»).

«Мой сосед Тоторо» («Tonari no Totoro»), реж. Хаяо Миядзаки

Где и когда смотреть: в кино — с 29 августа

Повторный прокат великого мультфильма Хаяо Миядзаки о двух сестрах, которые встречаются с духом леса.

«Переход» («Crossing»), реж. Леван Акин

Где и когда смотреть: на Mubi — с 30 августа

Представленная на Берлинале-2024 драма шведско-грузинского режиссера Левана Акина, автора картины «А потом мы танцевали». В его новой ленте рассказывается о бывшей учительнице, которая отправляется из Грузии в Турцию — в компании брата одного из своих учеников. Она ищет свою племянницу, он — свою мать.

«Избавление» («The Deliverance»), реж. Ли Дэниелс

Где и когда смотреть: на Netflix — с 30 августа

Мистический хоррор режиссера «Бала монстров» и «Сокровища» Ли Дэниелса, снятый по мотивам кейса семьи Латойи Аммонс, которую, как утверждается, выжили из дома 200 демонов. Главную роль исполнила певица Андра Дей, дебютировавшая в качестве актрисы в другом фильме Дэниелса «Соединенные Штаты против Билли Холлидей» (за эту работу артистка получила номинацию на «Оскар»). Вместе с ней в ленте снялась Гленн Клоуз.

Фильмы и сериалы
Избавление
Джекпот
Бал монстров
Версия
Кукушка
Мистер и миссис Смит
Идентификация Борна
Бэтмен
Аватар
Бесславные ублюдки
Оскар
Наемный убийца
Девичник в Вегасе
1+1
Чернобыль
Ворон
Хранитель
Хранители
Ромео и Джульетта
Игра престолов
Зачинщики
Империя
Эйфория
Оно
Леван Акин
Хаяо Миядзаки
Антон Лапенко
Джулиан Фарино
Лиза Джонсон
Билл Скарсгард
Джон Сина
Пол Фиг
Брэндон Виетти
Джейми Кертис
Джон Ву
Натали Эммануэль
Руперт Сандерс
Сэм Уортингтон
Аглая Тарасова
Даг Лайман
Омар Си
Алан Мур
Джефф Николс
Гленн Клоуз
Марк Уолберг
Зак Снайдер
Кевин Харт
Брюно Дюмон
Мэтт Дэймон
Кейт Бланшетт
Джек Блэк
Netflix
Amazon
Apple