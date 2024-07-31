Какие фильмы выходят в августе 2024 года

Адаптация серии игр «Бордерлендс», ребут «Ворона», фильм-ограбление с Мэттом Деймоном и Кейси Аффлеком, анимационная экранизация «Хранителей» Алана Мура, хоррор с Хантер Шафер, «режиссерские» версии «Мятежной луны» Зака Снайдера, саморемейк «Наемного убийцы» Джона Ву, повторный прокат «Моего соседа Тоторо», «Оно приходит за тобой», «Мада» — и многое другое.

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«Газета.Ru» изучила, какие фильмы выходят в кино и онлайн в августе, и рассказывает о самых интересных.

«Тополиный пух», реж. Артем Лемперт и Кирилл Клепалов

Где и когда смотреть: в кино — с 1 августа

Комедия-тарантиноид с Антоном Лапенко и Аглаей Тарасовой — о жителях вымышленного провинциального Верхнекамска, чьи судьбы пересекаются во время концерта «Иванушек International» на Дне города.

Где и когда смотреть: в кино — с 1 августа

Автор «Человечности» и «Фландрии» Брюно Дюмон пародирует «Звездные войны» с «Игрой престолов» — этот фильм удостоился приза жюри Берлинале-2024. По сюжету рыбацкая деревушка на севере Франции становится местом битвы враждующих инопланетных кланов.

«Призрачный свет» («Ghostlight»), реж. Келли О'Салливан и Алекс Томпсон

Где и когда смотреть: в кино — с 1 августа

Новая картина авторов драмеди «Святая Фрэнсис» Келли О'Салливан и Алекса Томпсона, привезенная с фестиваля «Сандэнс». В центре сюжета — замкнутый строитель, который находит решение своих семейных проблем в участии в любительской постановке «Ромео и Джульетты».

«Rebel Moon: Режиссерская версия» («Rebel Moon: Director's Cut»), реж. Зак Снайдер

Где и когда смотреть: на Netflix — с 2 августа

«Режиссерские» версии космической дилогии Зака Снайдера с рейтингом R. Переизданные ленты получили новые подзаголовки: «Чаша крови» и «Проклятие прощения». Первый фильм стал длиннее почти на 1,5 часа, а второй — примерно на 50 минут. Общий хронометраж «режиссерских» версий составит более 6 часов. Подробнее о «Мятежной луне» мы писали здесь.

«Спасти Бикини-Боттом: Фильм Сэнди Чикс» («Saving Bikini Bottom: The Sandy Cheeks Movie»), реж. Лиза Джонсон

Где и когда смотреть: на Netflix — с 2 августа

Полнометражный спин-офф мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны». По сюжету ленты белка Сэнди Чикс и Губка Боб отправляются в родной для Сэнди Техас, чтобы заручиться помощью ее семьи: им нужно спасать городок Бикини-Боттом, который выкопали со дна океана.

«Бордерлендс» («Borderlands»), реж. Элай Рот

Где и когда смотреть: в кино — с 8 августа

Киноадаптация видеоигровой франшизы «Бордерлендс», поставленная Элаем Ротом («Хостел», «Бесславные ублюдки») и написанная Крейгом Мейзиным («Чернобыль», «Одни из нас»). Фильм расскажет о легендарной охотнице за головами, которая возвращается на родную планету и заключает союз с разношерстной командой для поисков пропавшей дочери самого влиятельного бандита во вселенной. На кону — судьба вселенной. В актерский состав ленты вошли Кейт Бланшетт, Кевин Харт, Джейми Ли Кертис и Джек Блэк.

«Кукушка» («Cuckoo»), реж. Тильман Сингер

Где и когда смотреть: в кино — с 8 августа

Долгожданный ужастик со звездой «Эйфории» Хантер Шафер в роли тинейджерки, которая переезжает к отцу в Баварские Альпы, но вместо идиллии обнаруживает себя в сердце кошмара.

Где и когда смотреть: на Apple TV+ — с 9 августа

Криминальная комедия режиссера «Идентификации Борна» и «Мистера и миссис Смит» Дага Лаймана о двух ворах, которые пускаются в бега после неудавшейся попытки ограбления — и при этом берут с собой психотерапевтку. В главных ролях — Мэтт Деймон и Кейси Аффлек.

«Хранители: Часть 1» («Watchmen: Chapter I»), реж. Брэндон Виетти

Где и когда смотреть: в зарубежных онлайн-кинотеатрах — с 13 августа

Анимационная адаптация великого комикса Алана Мура «Хранители» — первая экранизация после одноименной ленты Зака Снайдера, вышедшей в 2009 году. В центре сюжета — расследование убийства члена команды супергероев в альтернативных США 1985 года. Режиссером картины выступил Брэндон Виетти, работавший над мультсериалами «Бэтмен» (2005) и «Бэтмен: Отважный и смелый», а сценарий написал создатель сериалов «Вавилон-5» и «Восьмое чувство» Дж. Майкл Стражински. Вторую часть планируется выпустить в конце 2024 года.

Где и когда смотреть: в кино — с 15 августа

Повторный прокат драмы Джеффа Николса о двух подростках, которые соглашаются помочь беглецу (Мэттью Макконахи) спастись от преследователей. О новом фильме Николса «Байкеры» мы рассказывали здесь.

Где и когда смотреть: на Amazon Prime Video — с 15 августа

Комедийный боевик Пола Фига («Девичник в Вегасе», «Охотницы за привидениями») с Аквафиной, Джоном Сина и Симу Лю в главных ролях. В Лос-Анджелесе 2030 года начинающая актриса выигрывает в лотерею и теперь должна остаться в живых до заката — до тех пор по закону ее может убить любой желающий забрать приз себе. Девушке берется помогать профессиональный агент по защите победителей.

Где и когда смотреть: на Netflix — с 16 августа

Комедийный триллер, в котором строитель попадает в мир шпионов и спецагентов после того, как школьная бывшая вербует его для разведывательной миссии. Главных героев сыграли Марк Уолберг и Хэлли Берри.

Где и когда смотреть: в кино — с 22 августа

Перезапуск готической супергеройской франшизы «Ворон» по одноименной серии комиксов. В новой версии молодого человека, восставшего из мертвых, чтобы отомстить за смерть невесты (а заодно и свою собственную), играет звезда «Оно» Билл Скарсгард, а его возлюбленную — певица FKA Twigs.

«Оно приходит за тобой» («It Follows»), реж. Дэвид Роберт Митчелл

Где и когда смотреть: в кино — с 22 августа

Повторный прокат культового хоррора Дэвида Роберта Митчелла о девушке, которую после полового акта начинает преследовать зловещая сущность, — теперь под более близким к оригиналу названием «Оно приходит за тобой».

Где и когда смотреть: на Peacock — с 23 августа

Джон Ву продолжает второй американский период ремейком своего боевика 1989 года — из первого гонконгского периода. Звезда «Игры престолов» Натали Эммануэль играет киллершу, которая пытается восстановить зрение ослепшей певице. В актерском составе — Омар Си («1+1», «Люпен») и Сэм Уортингтон («Аватар»).

«Мой сосед Тоторо» («Tonari no Totoro»), реж. Хаяо Миядзаки

Где и когда смотреть: в кино — с 29 августа

Повторный прокат великого мультфильма Хаяо Миядзаки о двух сестрах, которые встречаются с духом леса.

Где и когда смотреть: на Mubi — с 30 августа

Представленная на Берлинале-2024 драма шведско-грузинского режиссера Левана Акина, автора картины «А потом мы танцевали». В его новой ленте рассказывается о бывшей учительнице, которая отправляется из Грузии в Турцию — в компании брата одного из своих учеников. Она ищет свою племянницу, он — свою мать.

«Избавление» («The Deliverance»), реж. Ли Дэниелс

Где и когда смотреть: на Netflix — с 30 августа

Мистический хоррор режиссера «Бала монстров» и «Сокровища» Ли Дэниелса, снятый по мотивам кейса семьи Латойи Аммонс, которую, как утверждается, выжили из дома 200 демонов. Главную роль исполнила певица Андра Дей, дебютировавшая в качестве актрисы в другом фильме Дэниелса «Соединенные Штаты против Билли Холлидей» (за эту работу артистка получила номинацию на «Оскар»). Вместе с ней в ленте снялась Гленн Клоуз.