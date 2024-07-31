Thomas Mraz, Kedr Livanskiy и Хмыров выступят на фестивале Moscow Music School

Шестой ежегодный фестиваль Moscow Music School состоится 11 августа в пространстве клуба ARMA в Москве. На нем выступят более 40 артистов-выпускников Moscow Music School. Вход будет свободным по предварительной регистрации.

В этом году хедлайнерами фестиваля станут: поп-музыкант Thomas Mraz, электронная исполнительница Яна Кедрина aka Kedr Livanskiy и питерский романтик Хмыров, миксующий душевность русского рока с прямолинейной дерзостью и неординарными лингвистическими рэп-экспериментами.

Гости фестиваля также смогут услышать инди-поп-певицу MARKINA, в творчестве которой сочетаются эстетика юности и андерграунда; хип-хоп-артиста, продюсера и визионера Acid Racer; икону московского андерграунда «Дом Прекрасных Aустов», ранее известных как «Дом престарелых аутистов»; инди-фолк-проект барабанщицы и певицы Насти Лясниковой «Настежь»; психоделический постпанк «Второй этаж поражает», который выступит в Москве впервые с 2023 года; молодых, перспективных и пронзительных новичков «Буква Ф»; адептов R&B от построка из Санкт-Петербурга «Панкмодернисты» и многих других.

«Фестиваль Московской школы музыки — это не просто концерт, а музыкальная лаборатория и еще — прекрасная возможность поймать новых любимых артистов на самом подлете к известности. На фестивале талант встречается с опытом, а классика сливается с современностью. Все участники уже хорошо знают, как зажечь публику, и все еще горят желанием удивлять. На Moscow Music School Festival 2024 можно услышать, как звучит будущее российской музыки, и найти “своих” артистов», — отметил куратор программы «Музыкальный продюсер» в Moscow Music School Анатолий Айс.

Moscow Music School — это часть первого в России университета креативных индустрий Universal University. В школе обучаются сонграйтеры, продюсеры, звукорежиссеры и музыкальные менеджеры.

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