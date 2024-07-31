Каким получился фильм «Отпуск не по-детски»

Зрители новой французской комедии "Отпуск не по-детски" (такое название "Дому престарелых-2" дали в нашем прокате) сразу, без положенного разбега, впрыгивают в сиквел - продолжение популярной в прекрасной Галлии картины "Дом престарелых" - официально она у нас не шла. И появление Жерара Депардье в единственном кадре, где он радостно хохочет, вызовет недоумение: куда в дальнейшем делся суперстар, которого даже в титрах нет?

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Вообще, это картина не по рангу звездная: собралось старшее поколение знаменитейших французских театральных и киноактеров во главе с легендарным Жаном Рено. И к ним - новый любимчик парижских экранов Кев Адамс с волооким взором молодого Киркорова. Причем режиссера Тома Жилу сменил Клод Зиди-младший, сын знаменитого комедиографа, знакомый нам по музыкальной комедии "Тенор".

В первой, для нас невидимой части его героя Милана вместо тюрьмы отправляли замаливать грехи на триста часов общественных работ в дом престарелых, где он неожиданно сроднился душою с его обитателями и даже возглавил их бунт против унизительных условий содержания. А во второй, доступной нам части мы его застаем в момент, когда он обрел свое истинное призвание и уже по доброй воле опекает "Дом Лино Вартана", названный так в память об умершем в первой части герое Депардье.

Жизнь продолжается и в грустную пору человеческой осени - расхожий сюжет мировых экранов. Встречайте французский вариант ветеранов на отдыхе



В этой большой семье ветераны живут вместе с детьми-сиротами, и о них трогательно заботится дружная команда энергичного Милана, - там царит благодать. Единственная забота старцев - об их любимом Милане, который щедро дарит им свою жизнь, в свои тридцать совсем не думая о личном счастье. Его надо срочно женить, благо хорошенькая кандидатка появится как раз вовремя. Идут самые слюнявые минуты фильма, обильно сдобренные комикованием русских дублеров (в оригинале все звучит несколько приличнее). Их нужно перетерпеть, постепенно, кадр за кадром, свыкаясь с предложенной нам стилистикой непритязательного "мыла".

Но приходит беда, откуда не ждали: коррумпированные чиновники хотят закрыть дом якобы из-за нарушений санитарных норм. К счастью, вовремя подоспеет приглашение от некоего владельца приморского клуба для престарелых Bel Azur провести лето среди пальм и морских пейзажей, и обрадованная ватага седовласых отправляется в автобусе на благословенный Лазурный Берег.

Но местные старожилы совсем не рады понаехавшим и объявляют им войну, а у пригласившего их бизнесмена обнаружатся свои бизнес-планы. Здесь и начнутся непредсказуемые интриги людей, от которых уже не ждешь подвоха, и нас поджидают несколько неплохих сюжетных твистов. Да и маститые актеры, которым совсем нечего было играть, вдруг зарядятся энергией и хотя бы частично реабилитируют подмоченное реноме авантюристичного французского юмора в целом и французской плутовской комедии в частности. К финалу ценой отваги, веселья и находчивости героев сплоченный коллектив победит, справедливость восторжествует - а значит, и сердца большинства зрителей этим хеппи-эндом будут своевременно растоплены, уйдем с улыбкой на устах. С несколько натянутой улыбкой, но все же - уж очень фильм, как говорится, человечный. Что теперь на экранах в большом дефиците.

Единственное, о чем стоит позаботиться перед просмотром, - найти копию фильма с оригинальным саундтреком и субтитрами. Потому что в русском варианте это пытка: каждый легкий намек наши дублеры раздувают до размеров безвкусного гротеска, и их французские коллеги, как утверждает русская фонограмма, вдруг одновременно разучиваются играть.

Впрочем, наши зрители любых возрастов могут пересмотреть (или посмотреть впервые) аналогичную по гуманистическому посылу и похожую по антуражу картину Николая Губенко "И жизнь, и слезы, и любовь", где героиня Жанны Болотовой попадает в главврачи Дома ветеранов, умудряясь ежедневно делать его обитателям мощные инъекции радости и жизнелюбия. И там тоже снимались суперзвезды - от Натальи Гундаревой и Елены Фадеевой до Евгения Евстигнеева, Сергея Мартинсона, Федора Никитина и даже легендарного оперного тенора Ивана Козловского, который играет в фильме сам себя. Посмотрите - контраст будет неописуем.