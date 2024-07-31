Сериал «Звездные войны: Опорная команда» стартует 3 декабря

На этой неделе издание People Magazine опубликовала множество новых кадров из сериала «Звёздные войны: Опорная команда» (Star Wars: Skeleton Crew). На них изображён персонаж Джуда Лоу и другие герои предстоящего шоу.

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Также стало известно, что премьера сериала «Звёздные войны: Опорная команда» состоится 3 декабря в стриминговом сервисе Disney+. Ожидается, что в первый сезон войдёт восемь эпизодов.

Согласно синопсису проекта, четверо детей заблудились в Галактике и пытаются вернуться домой после открытия, которое они сделали на своей родной планете. Также в актёрский состав вошли Рави Кэбот-Кониерс, Кириана Крэттер, Роберт Тимоти Смит, Райан Кира Армстронг, Тунде Адебимпе, Керри Кондон и другие.

Режиссёрами выступили Джон Уоттс («Человек паук»), Дэвид Лоури («Легенда о Зелёном рыцаре»), а также Дэниэл Кван и Дэниэл Шайнерт, поставившие «Всё везде и сразу».

Новые кадры