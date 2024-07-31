Вышел дебютный трейлер аниме по «Терминатору»

Компания Netflix опубликовала дебютный трейлер аниме по «Терминатору» — шоу получило название Terminator Zero. В ролике показали главных героев, ряд кровавых сцен, разбушевавшихся терминаторов на улицах городов и другие новые кадры.

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Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Мультсериал расскажет историю новых персонажей, однако всё же станет частью официального канона. Сюжет крутится вокруг главной героини, которая прибывает в 1997 год из будущего, чтобы спасти учёного Малкольма Ли, который разрабатывает некий искусственный интеллект, способный противостоять Скайнету.

Все серии аниме выйдут в один день 29 августа в стриминговом сервисе Netflix. За создание шоу отвечает студия Production I.G., известная по «Призраку в доспехах», а также компания Skydance.