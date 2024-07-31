Создатели сериала «Игры» приобрели права на некоторые песни эпохи СССР

Продакшн-компания "Лунапарк" через биржу интеллектуальной собственности IPEХ приобрела для сериала об Олимпиаде-1980 "Игры" права на композиции вокально-инструментального ансамбля "Гая" "Аман яр", Аллы Пугачевой "Поднимись над суетой", Галины Бесединой и Сергея Тараненко "Не исчезай", ансамбля "Фантазия" "Откликнись". Об этом сообщила пресс-служба IPEХ.

© кадр из фильма

"Мы рады, что киностудия "Лунапарк" нашла на нашей площадке необходимые материалы для сериала "Игры", который выйдет 3 августа. В последние годы в креативных индустриях наблюдается всплеск интереса к советскому культурному наследию. Платформа IPEX сотрудничает с фирмой "Мелодия" и потому именно у нас представители творческого бизнеса могут найти наиболее обширный каталог хитов эпохи СССР", - сказала руководитель IPEX Дарья Воинова, ее цитирует пресс-служба.



Отмечается, что на платформе представлено более 1,2 млн музыкальных композиций, видео, фото, плагинов и футажей. Чтобы использовать их в создании креативных проектов, необходимо завести личный кабинет на сайте площадки, выбрать нужное произведение и договориться с правообладателем об условиях сделки. Лицензионный договор будет сгенерирован автоматически.

"Ранее мы связывались с авторами напрямую, однако это отнимало много времени и сил. Ведь иногда установить надлежащего правообладателя или выйти с ним на связь очень непросто. Благодаря IPEХ эти издержки сведены к минимуму. К тому же для сериала об Олимпиаде нам нужна была музыка конца семидесятых, а на IPEХ очень много такого контента", - пояснил представитель студии "Лунапарк" Сергей Агарков, его цитирует пресс-служба.



Кроме того, все сведения о представленных на платформе объектах и сделках с ними записываются в распределенном реестре российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности, что может оказаться полезным в случае судебного разбирательства или проверки контрагента перед заключением сделки, добавили в сообщении.