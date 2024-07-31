Под Минском завершились съемки ленты о блокадном Ленинграде

Фильм рассказывает о мальчике Мите и его собаке Карузо, они с риском для жизни добывали еду для своей семьи и жителей блокадного Ленинграда. Над фильмом трудились российская компания "Мирфильм" при поддержке Фонда кино и белорусская "Белроскино". Премьера на российском и белорусском экранах планируется к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

© Российская Газета

Натурную площадку команда выбрала недалеко от города-спутника Минска Заславля - она превратилась в пригород Ленинграда. Здесь снимались ключевые сцены картины, которая расскажет зрителям щемящую историю дружбы собаки и человека. В основе сценария - история пса Трезора, который во время голодомора спас своих хозяев и несколько семей дома, в котором жил. Обессиленным людям смышленый пес таскал из леса зайцев. Помогал искать оставшиеся на полях подмороженные картошку, капусту, свеклу и морковь...

Режиссером картины выступил 26-летний Иван Харатьян, которому удалось сделать эту историю по-настоящему трогательной и вдохновляющей.

Для начинающего режиссера работа над "Карузо" - полнометражный дебют. Возглавив творческую команду, Иван Харатьян воплотил смелый прием: некоторые сцены зрители увидят глазами пса. Через "взгляд" животного на мир людей сильнее ощущается и контраст, и драматизм сюжета, объясняет свое решение постановщик:

- Получилась настоящая, честная и человечная история. В ней нет жестких сцен, зато есть сердечность, милосердие, самопожертвование - такие темы мне очень близки. Учитывая то, что это первый опыт съемок полнометражного фильма, для меня все интересно. Были сложные постановочные сцены, работа с пиротехникой, массовкой, большим количеством техники. Невероятно ценным считаю также взаимодействие с опытными актерами - я многому у них научился.



Одну из ключевых ролей в картине исполнил народный артист России Дмитрий Харатьян, сыграв повзрослевшего главного героя Митю, который не забыл о верном друге даже спустя десятки лет.

Душевно и трогательно "зазвучал" фильм благодаря замечательной музыке Александра Розенбаума, жизнь и творчество которого неразрывно связаны с Санкт-Петербургом. Зрителей определенно привлекут и звездные имена актеров. Маму главного героя сыграла Светлана Иванова, соседа семьи - Алексей Маклаков, роль военного - Александр Балуев.