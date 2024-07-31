Сатирический триллер «Идеальный лжец» выйдет 22 августа

С 22 августа в российский прокат выходит сатирический триллер о гениальном лжеце, который шаг за шагом разрушает идеальную жизнь влиятельного американского семейства.

© кадр из фильма

Главные роли в фильме исполнили Билли Магнуссен, Сара Гадон и Питер Сарсгаард. Последний сыграл в фильме роль харизматичного слуги-бунтаря, возглавившего переворот против богатого хозяина.

По сюжету весь мир охватила пандемия испанского гриппа. Влиятельный американский журналист со своей семьей изолируется от мира в богатом уединенном поместье с целым штатом прислуги. Идиллическая жизнь продолжается до тех пор, пока к ним на работу не устраивается новый шеф-повар, готовый взять власть в доме в свои руки. Кому достанется победа в этой хитрой игре?