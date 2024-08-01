В Москве состоялась премьера сериала "Она такая классная"

Светская премьера комедийного сериала "Она такая классная" с Львом Зулькарнаевым, Денисом Прытковым и Павлом Майковым состоялась в Москве. В онлайн-кинотеатре Kion первые три серии проекта будут доступны 1 августа.

"Я хочу сказать, что это, честно, лучшая команда в мире. Мои самые любимые актеры. Я получил такое удовольствие. Этот проект самый живой, он сам себя снимал. И он живет до сих пор. Спасибо всем большое. Ура!" - сказал со сцены режиссер проекта Александр Домогаров-младший.



"Она такая классная" - это комедийное роуд-муви о взрослении и дружбе, где снимались Денис Прытков, Лев Зулькарнаев, Валерий Степанов, Евгений Егоров, а также Татьяна Догилева, Павел Майков и другие.

По сюжету, молодой парень Артем (Денис Прытков) таксует на родительской машине, играет в баскетбол с друзьями-соседями и в целом не заморачивается насчет жизни. У него есть сосед Леня, 18-летний парень с расстройством аутистического спектра, который живет под гиперопекой своей мамы. Но в один день ей приходится срочно уехать, а Артем предлагает присмотреть за Леней. Это заканчивается тем, что трое друзей и Леня отправляются на машине из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, притом что у каждого из них свои мотивы для поездки. В этом путешествии случатся и первая любовь, и первая ответственность, и первые жестокие жизненные уроки.

Леню сыграл Лев Зулькарнаев и получил за эту роль награду "Лучший актер сериала" на фестивале "Пилот". Сам Лев признался, что долго готовился к съемкам, даже успел поработать волонтером в фондах, которые заботятся о людях с ограниченными возможностями здоровья.