Мультфильм «Гиганты Ла-Манша» выходит в прокат

22 августа в российский прокат выйдет анимационная картина о потомке Дон Кихота и его друзьях «Гиганты Ла-Манша».

© Кадр из мультфильма «Гиганты Ла-Манша»

Мультфильм совместного производства Аргентины и Германии «Гиганты Ла-Манша» смогут увидеть зрители по всей России в последний месяц лета. 22 августа на экраны выйдет увлекательная приключенческая история, вдохновленная знаменитым романом Мигеля де Сервантеса и наполненная колоритом испанских просторов.

Главный герой истории – 11-летний Альфонсо, обладающий богатым воображением и выдающейся родословной. Его предок – сам Рыцарь Печального образа, Дон Кихот Ламанчский. Кроме невероятной фантазии, мальчик унаследовал непростую миссию борьбы с монстрами Ла-Манчи. Увы, завести крепкую дружбу со сверстниками и собрать настоящую команду по спасению родного региона не получается, ведь монстров видит только Альфонсо, а делить чудаческую славу с ним готов только верный соратник Панчо Панса. Друзьям предстоит противостояние с таинственным мистером Карраско, скупающим дома горожан и не разглашающим своей подлинной цели. Надвигающийся шторм не обещает простого пути к победе.