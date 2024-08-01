Даг Лайман пожаловался на оплату за режиссуру «Дома у дороги»

Режиссер Даг Лайман выразил свое недовольство по поводу оплаты за фильм «Дом у дороги», который вышел на платформе Amazon Prime Video. По словам Лаймана, несмотря на то, что фильм посмотрели 80 млн человек, он и актер Джейк Джилленхол от стриминга ничего за это не получили.

© Кадр из фильма «Дом у дороги»

Лайман отметил, что фильм изначально планировался для кинотеатрального релиза, и расчет оплаты всех создателей отталкивался от этого. Однако после покупки MGM компанией Amazon фильм был переведен на стриминг без дополнительной компенсации.

«Моя проблема с «Домом у дороги» заключается в том, что мы сняли фильм для MGM, чтобы он шел в кинотеатрах, и всем заплатили, как если бы он шел в кинотеатрах. Потом Amazon обратил на нас внимание, и никто не получил компенсацию. Забудьте о влиянии на индустрию. 50 млн человек (за первые две недели) посмотрели «Дом у дороги» — я не получил ни цента, Джейк Джилленхол не получил ни цента, (продюсер) Джоэл Сильвер не получил ни цента. Это неправильно», — считает Лайман.



Тут не очень понятна сама ситуация с порядком расчетов. По данным Variety, Amazon предложил Лайману и команде фильма выбор — $60 млн за театральный релиз или $85 млн за потоковый выпуск. Большая часть ответственных за создание картины выбрала второй вариант, что подтверждал Джилленхол. Лайман же видит проблему в отсутствии выплат за впечатляющие стриминговые показатели.

Он подчеркнул, что не против стримингов и фильмов, которые для них создаются. Он готов работать с потоковыми сервисами на прозрачных условиях. И в качестве примера привел Apple TV+, для которого снял фильм «Зачинщики» с Мэттом Дэймоном и Кейси Аффлеком.

«В случае с Apple мы изначально говорили, что делаем это для потоковой передачи. Это предусмотрено в наших контрактах, и мы за это получаем компенсацию. Есть такая вещь, как выкуп потокового вещания, так что Apple с самого начала действовала честно», — пояснил он.



«Дом у дороги» стал доступен на Amazon Prime Video 21 марта и за два месяца набрал более 80 млн просмотров. Главный герой — Далтон, брутальный любитель подраться, начинает работать вышибалой в одном из баров. Постепенно он избавляет заведение от маргинальных посетителей, но этим недоволен глава местной бандитской группировки. Противостояние вышибалы и бандитов накаляется настолько, что цена проигрыша — жизнь.

Уже анонсирована вторая часть, но пока непонятно, вернется ли для режиссуры Лайман.