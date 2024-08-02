Топ-5 кинопремьер августа: Никита Кологривый и самый страшный хищник

В августовскую киноподборку BFM-Новосибирск вошли три зарубежные и две российские картины – со звездами, лихими сюжетами и узнаваемыми персонажами. Среди них:

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Продолжение легендарной кинофраншизы «Чужой» – седьмой по счету фильм;

Комедийный боевик о циничной охотнице за головами, основанный на культовой видеоигре;

Фантастика с элементами комедии, в которой инопланетянин и обычные российские школьники спасают мир от космической угрозы;

Атмосферная драма о первой любви, происходящей на фоне ужасных и прекрасных 1990-х;

Трогательная история про крепкую дружбу между рыбаком и пингвином, ежегодно преодолевающим ради встречи 8 тысяч километров.

«Чужой: Ромул»

В космосе никто тебя не услышит.

Американский фантастический фильм ужасов. Это седьмой фильм франшизы «Чужой», действие которого происходит между событиями фильмов «Чужой» и «Чужие».

Исследуя заброшенную космическую станцию, группа космических колонистов сталкивается лицом к лицу с самой ужасающей формой жизни во Вселенной.

Вселенная с Чужими, появившись в 1979, очень быстро стала культовой. До выхода «Ромула» она содержала фильмы «Чужой», «Чужие», «Чужой 3», «Чужой: Воскрешение», «Прометей» и «Чужой: Завет». Также она тесно связана с франшизой «Чужой против Хищника».

Дата выхода: 17 августа 2024;

Режиссер: Федерико Альварес («Зловещие мертвецы: Черная книга», «Не дыши»);

В ролях: Кэйли Спэни («Тихоокеанский рубеж 2»), Дэвид Джонсон, Арчи Рено, Изабела Мерсед, Спайк Ферн, Эйлин Ву.

«Бордерлендс»

Вы не представляете, сколько человек погибло в поисках этого хранилища.

У нас есть то, чего не было у них – мы отмороженные!

Комедийный боевик о циничной охотнице за головами, которая спасает мир. Лилит – одна из самых известных охотниц за головами во Вселенной. Она терпеть не может две вещи: Пандору – свою родную планету, и Атласа – редкого отброса и влиятельного бандита. И все же ей придется иметь дело и с тем, и с другим: отправившись на поиски дочери Атласа на Пандору, она объединяется с другими искателями приключений.

Вместе эти далеко не благородные герои должны сразиться с инопланетной расой, жестокими охотниками, раскрыть один из самых страшных секретов планеты и в придачу – спасти мир от надвигающегося зла.

Сюжет фильма основан на одноименной серии видеоигр, которые в свое время имели огромную популярность у геймеров и даже обрели статус культовых. Эта картина станет прекрасным вариантом не только для поклонников игры, но и для всех, кто любит жанр научной фантастики.

Дата выхода: 8 августа 2024;

Режиссер: Элай Рот («Тайна дома с часами», «Бесславные ублюдки»);

В ролях: Кейт Бланшетт («Властелин колец», «8 подруг Оушена»), Хейли Беннетт («Великий уравнитель», «Великолепная семерка»), Кевин Харт («Думай, как мужчина»), Джек Блэк, Джейми Ли Кёртис («Всё везде и сразу», «Хэллоуин»).

«Подростки: Первая любовь»

Российская романтическая драма о первой любви, которая явно затронет душевные струны тех, чья юность пришлась на атмосферные 90-е. Кому-то вполне может показаться, что это сближает фильм с недавним хитом – сериалом «Слово пацана». А усилить такое впечатление поможет Никита Кологривый, играющий одну из главных ролей и там и там.

Олег – старшеклассник, промышляющий вместе с друзьями мелкими кражами. Ольга – дочь военного, контролирующего каждый ее шаг. Это история о невозможности их любви в жанре увлекательного, захватывающего приключения, действие которого разворачивается в антураже лихих и фантастических 90-х. Времени сурового для одних и полного надежд для других.

В качестве саундтреков создатели фильма использовали хиты группы «Руки вверх».

Дата выхода: 29 августа 2024;

Режиссер: Святослав Подгаевский («Пищеблок»);

В ролях: Никита Кологривый («Слово пацана», «Пищеблок»), Алексей Онежен, Елена Лядова, Тимофей Трибунцев («Домашний арест», «Последний богатырь»), Семён Литвинов.

«Пираты Галактики Барракуда»

Галактический суд приговорил меня к ссылке на необитаемую планету.

Российский фантастический фильм с элементами комедии, в котором инопланетянин и обычные школьники спасают мир от космической угрозы. На Землю попадает космический пират из далекой галактики Барракуда, владеющий удивительными суперспособностями.

Чтобы скрыться от кары сурового космического закона, пришелец принимает облик тихого школьника Мити и начинает поиски оставленного на Земле в незапамятные времена ретранслятора для отправки сигнала бедствия своей команде. Он случайно спасает девочку Кристину, которую травят одноклассники, и оказывается в одной компании с юным хулиганом и задирой Колей.

Теперь их общая задача – не только сбежать от инопланетных преследователей-змеелюдей, но и обезвредить бомбу, способную уничтожить всю Солнечную систему.

Дата выхода: 22 августа 2024;

Режиссер: Антон Борматов;

В ролях: Борис Дейков, Полина Гухман, Алексей Онежен, Юрий Колокольников («Беспринципные», «По щучьему велению»), Лукерья Ильяшенко, Роман Курцын («Пока цветет папоротник», «Беловодье»), Софья Лебедева («Последний министр»), Ольга Науменко, Татьяна Рассказова.

«Мой пингвин»

— Зачем ты приволок к нам пингвина?

— Не бросать же его.

Семейная драма с Жаном Рено о дружбе одинокого рыбака с пингвиненком, основанная на реальных событиях.

Пингвины – удивительные животные, обитающие в южном полушарии Земли. Этот вид птиц, так и не научившихся летать, известен своей преданностью семье. Наша история расскажет о молодом пингвиненке по имени ДинДим, отбившимся от стаи. Когда его нашел убитый горем рыбак, это стало началом невероятно крепкой дружбы.

Повзрослев и отправившись на волю, ДинДим не забыл своего друга и каждый год навещал его в июне. Для этого маленькой отважной птице приходилось проплывать в океане 8 тысяч километров.