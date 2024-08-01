HBO отреагировала на утечку финальной серии сериала «Дом дракона»

Вчера стало известно о том, что финальную серию второго сезона сериала «Дом дракона» слили в Сеть раньше времени. Фрагменты эпизода лежали в TikTok и других площадках на протяжении какого-то времени, а HBO никак не реагировала.

© Кадр из сериала "Дом Дракона"

Но это изменилось — компания оставила свой комментарий касательно утечки серии. Она заявила, что активно отслеживает и удаляет фрагменты из Сети. Фанатам HBO посоветовала дождаться официального релиза серии, который состоится 5 августа.

Мы знаем, что в социальных сетях появились отрывки из финала сезона «Дома дракона». Ролики были опубликованы после непреднамеренного распространения международным сторонним дистрибьютором. HBO активно отслеживает и удаляет клипы из Сети, а фанаты смогут посмотреть серию целиком в это воскресенье вечером на каналах HBO и Max.



Шоу уже продлили на третий сезон. Подробностей о нём пока нет.