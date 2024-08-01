Кристина Асмус появится в сериале «Склиф»

Съемки медицинского комедийно-драматического сериала «Склиф» стартовали в конце июля 2024 года в Москве. Это совместный проект телеканала ТНТ, онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» и кинокомпании «Медиаслово». В центре повествования сериала окажется врач-травматолог института скорой помощи, которая каждую смену борется за спасение жизней пациентов, преодолевая гендерные предрассудки коллег и пытаясь при этом уделить время личной жизни.

Главную роль исполнит Кристина Асмус, а также в актерском составе задействованы Матвей Лыков, Иван Охлобыстин, Борис Хвошнянский, Семен Серзин, Александр Тютин, Анастасия Гайворонская, Эльдар Трамов, Анастасия Дворянская и другие. Режиссером проекта выступит Всеволод Аравин («Постучись в мою дверь в Москве»), продюсерами – Данила Шарапов, Петр Ануров, Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Марина Разумова, Борис Ханчалян и Сергей Косинский.

Специально для съемок была построена декорация, полностью воссоздающая приемное отделение НИИ имени Склифосовского в Москве. Премьера «Склифа» состоится на ТНТ и «Кинопоиске».

«ИнтерМедиа» напоминает, что сериал под названием «Склифосовский» с Максимом Авериным в главной роли является одним из самых успешных и долгоиграющих проектов телеканала «Россия»: премьера 11-го сезона состоялась в начале 2024 года, а в апреле завершились съемки 12-го.