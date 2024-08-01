Третий фестиваль «Каро.Арт» состоится в октябре

Третий фестиваль авторского кино «Каро.Арт» пройдет с 15 по 20 октября 2024 года в Москве, в киноцентре «Октябрь». Он откроется 15 октября показом «Ежика в тумане» и «Сказки сказок» Юрия Норштейна. Анимационные работы впервые выходят на большие экраны и получают широкий прокат при поддержке «Союзмультфильма» и кинопрокатной компании «Кино.Арт.Про». На открытии фильмы представят и обсудят сам мастер, режиссер анимационного кино, художник-мультипликатор Юрий Норштейн и профессор, доктор филологических наук, постоянный эксперт проекта «Каро.Арт» Евгений Жаринов.

В основную кинопрограмму Третьего Фестиваля «Каро.Арт» войдут исключительно зрительские премьеры – зарубежные фильмы с последних крупных мировых смотров (Берлин, Канны, Венеция), новые российские картины и, как и в прошлом году, отдельно будут выделены программа короткого метра и экологического направления. Каждый показ будет сопровождаться экспертным разбором или встречей с создателями фильмов. Приятным сюрпризом для синефилов станет программа ретроспектив. Как сообщает пресс-служба, фестиваль «Каро.Арт» в этом году расширяет свой формат: наряду с основной программой премьерных показов будут представлены тематические блоки «Музыка», «Текст», «Арт» и «Театр».

Фильмы, вошедшие в программу третьего фестиваля «Каро.Арт», будут объявлены в начале сентября. После окончания московской программы фестиваль пройдет в кинотеатрах сети «Каро» в Санкт-Петербурге, Краснодаре и Новосибирске с 22 по 27 октября.