Смешариков очеловечили в новом полнометражном фильме

Мультсериал «Смешарики» — это культовый анимационный проект, который завоевал сердца зрителей различных возрастов. Но создателям мало нарисованного мира — они хотят покорить и наш, превратив своих героев в людей.

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К выходу на экраны готовится полнометражный фильм «Смешарики. Космическая экскурсия» — в нём Крош и Ёжик перемещаются в наш трёхмерный мир и отправляются в путешествие к Марсу.

О чём речь?

Группа компаний «Рики» начала основной этап съемок фантастического фильма под названием «Смешарики. Космическая экскурсия».

Сюжет картины развернётся в двух параллельных мирах — в будущем, представленном в игровом формате, и в привычном нам анимационном мире Смешариков. Главные герои, Крош и Ёжик, находят в Ромашковой долине загадочное устройство, которое переносит их в нашу реальность. Там они становятся обычными детьми, находящимися на космическом корабле, а тот направляюется к Марсу. Всё начинается с того, что они понимают: это вовсе не игра. Как ребята будут выбираться из этой сложной ситуации?

Режиссёром игровой части проекта выступит Андрей Мармонтов, известный по фильмам «Реальная сказка» и «Золото», а за анимацию отвечает Илья Максимов, уже работавший над «Смешариками», а также над «Добрыней Никитичем и Змеем Горынычем». Среди продюсеров — Илья Попов, Юлия Николаева и Татьяна Павлова. Сценарий фильма написан фантастом Сергеем Лукьяненко.

«Работа над сценарием была для меня огромным удовольствием. Я смотрю и люблю „Смешариков“ с самых первых выпусков. На них выросли мои дети, но я считаю этот сериал интересным для всех возрастов. Задача совместить в одном сюжете игровое кино и мультипликацию — интереснейшая, и вместе с тем серьёзный вызов для любого сценариста. Возможность придумать историю, которую будут смотреть и дети, и их родители, и поклонники „Смешариков“, и люди с ними пока незнакомые, — это настоящий восторг!» — рассказал Сергей Лукьяненко.



Первый игровой фильм о Смешариках планируется к выходу в прокат весной 2026 года.