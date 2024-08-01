Раскрыта дата выхода «Angry Birds в кино»

В начале июня анонсировали третью часть мультфильма «Angry Birds в кино». Создатели показали небольшой тизер, но не назвали даже примерную дату релиза.

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Во время недавнего интервью продюсер проекта отметил, что премьера мультфильма планируется на 2026 год. Более точную дату не назвали, зато теперь у зрителей хотя бы есть год выхода.

Джейсон Судейкис (озвучил Реда) и Джош Гэд (озвучил Чака) вернутся к своим ролям. Постановщиком триквела выступит Джон Райс — сорежиссёр сиквела и ведущий художник по раскадровке оригинального мультфильма. Другие подробности пока не раскрываются.

Первые две части собрали неплохую кассу в прокате и полюбились многим фанатом Angry Birds. Притом оценить проекты смогли и те, кто не играл в культовых «Злых Птичек».