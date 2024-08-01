Может ли «УдивЛа» удивить зрителя: обзор мультсериала

Вы когда-нибудь представляли, что будет, если человечество исчезнет? Для этого есть целый жанр книг, фильмов и сериалов, и мультфильмы для семейного просмотра тоже создают — они предназначены для того, чтобы задуматься, переосмыслить свою жизнь и отношения с родными.

Apple Original и Skydance Animation (они же сделали недавнюю «Удачу») выпустили новый мультсериал с необычным названием «WondLa» (у нас его уже успели локализовать как «УдивЛа»). Тлум.Ру посмотрел новинку и рассказывает, удивляет ли «УдивЛа».

О чём эта история?

Ева (у нас её ещё перевели как Зиа) — любопытная, энергичная и увлечённая девушка-подросток, которая выросла в ультрасовременном бункере под названием Матер (от слова мама), где о ней заботился робот-смотритель. В день своего шестнадцатилетия, после нападения на бункер она выбирается на поверхность странной планеты, которая теперь называется Орбона (а на деле — это наша с вами Земля, люди на которой вымерли).

Эта планета населена инопланетянами, поразительной фауной и совершенно лишена всяческого присутствия людей. К Еве и её маме-роботу присоединяются Отто — огромный и очень добрый тихоход, и Ровендер — ворчливый инопланетянин-сборщик всяких диковин, которые помогают ей в поисках людей, дома и её истинного предназначения.

Почему «УдивЛа»?

Это, наверное, первый вопрос, который возникает у зрителей. На самом деле, название мультфильма — спойлер, смысл которого раскрывается только в самой последней серии первого сезона (а всего их семь по 24 минуты, так что они пройдут быстро). Но не переживайте — это не опечатка и не странная аббревиатура… а что? Вот это уже спойлер!

А вообще, мультсериал основан на серии книг Тони ДиТерлицци, которого вы наверняка знаете по франшизе «Хроники Спайдервика» — её экранизация уже выходила в 2008 в формате фильма, а в этом году вышел и в виде сериала на потоковом сервисе The Roku Channel.

Внешний вид Евы в мультсериале сильно отличается от её внешности в серии книг. В книгах Еве двенадцать лет, она носит мешковатую, несколько неряшливую одежду (из-за того, что всю жизнь она была в изоляции), у неё белая кожа, голубые глаза и светлые волосы, заплетённые в несколько небрежных косичек (опять же, отражающих отсутствие у неё человеческого взаимодействия). В шоу она больше похожа на латиноамериканку, носит футуристичный облегающий костюм мятного цвета и собирает волосы в причёску с косичками и пучком. Возможно, это было сделано для того, чтобы Ева больше напоминала героинь Disney или Pixar.

А что показали зрителям?

В течение многих лет Ева и робот-Мама были одни — Ева училась быть человеком, настолько, насколько это вообще возможно. Когда Еве исполнилось шесть лет, механический голос сказал ей, что она сможет отправиться на поверхность Земли, как только завершит обучение и пройдёт тест. Она взволнована встречей с большим количеством людей, так как никогда раньше не взаимодействовала ни с кем. Вот только… это случается чуть раньше, а сама главная героиня узнаёт страшную тайну о своём народе.

«УдивЛа» похожа на большую часть аналогичных историй — главная героиня творит глупость, всё портит, и теперь ей нужно всё исправить. В долгом путешествии Еве помогает целая разношёрстная компания инопланетян и роботов.

Протагонистка, Ева, обладает шутливой прямолинейностью, свойственной многим главным героиням историй последних лет. В некоторые моменты над её неуклюжестью смеёшься, в другие — это скорее раздражает. Но, как водится, без глупых поступков персонажей сюжет бы не продвигался вперёд.

Сами существа (можно сказать, инопланетяне) разнообразны и практически дословно воссозданы по иллюстрациям из книг. Некоторые из них пугают, некоторые умиляют, а кое-какие поначалу кажутся страшными, а потом оказываются добрыми и милыми. Но при просмотре создаётся ощущение, что аниматорам не хватило немного «магии». Тем не менее, дизайны существ выглядели свежо и любопытно.

Анимация в целом довольно симпатичная — больше всего создатели постарались над обитателями планеты, и из-за этого лицевая анимация Евы выглядит немного недоработанной, а деталей на фоне и вовсе не хватает. То же касается и проработки персонажей: по сути, они все — просто архетипы, герои, которых вы наверняка уже видели в других историях под другими именами. Вместо того чтобы по-настоящему расти и меняться, они просто постоянно ругаются ради в основном раздражающей, бессистемной комедии. Дети способны ценить истории с продуманной и сложной динамикой персонажей, и они наверняка поймут, что где-то уже видели что-то подобное.

В целом, «УдивЛа» — не лучший образец в своём жанре, но и не худший. Возможно, для полноценного размаха не хватило масштаба фантазии создателей или бюджета. С одной стороны, сериал представляет собой типичную историю в духе «маловероятные союзники отправляются в путешествие», а с другой — в нём поднимаются серьёзные темы. Например, то, как люди повлияли на жизнь на Земле и как быстро планета восстановилась и изменилась после того, как вид целиком ушёл под землю (да-да, в духе «природа настолько очистилась…»).