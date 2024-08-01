Трейлер криминального триллера The Silent Hour появился в сети

Кинокомпания Republic Pictures опубликовала трейлер криминального триллера The Silent Hour с Юэлем Киннаманом в главной роли. Юэль известен ролями в сериале «Убийство» и фильме «Отряд самоубийц» 2016 года.

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Главным героев ленты выступает бостонский детектив Фрэнк Шоу, который возвращается на службу после того, как из-за травмы он навсегда потерял слух. Ему поручено выступить переводчиком для Авы Фремонт, глухой свидетельницы жестокого бандитского убийства. Случается так, что Фрэнк и Ава остаются вдвоем в многоквартирном доме в окружении преступников.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Movies. Права на видео принадлежат Republic Pictures.

Режиссёром ленты выступил Брэд Андерсон, снявший «Машиниста» с Кристианом Бейлом.

Фильм получит официальный прокат в России, который намечен на 10 октября.