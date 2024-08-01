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В программу фестиваля "Короче" вошли семь полнометражных фильмов

XII фестиваль короткометражного и дебютного кино "Короче", который пройдет с 20 по 25 августа в Калининграде, объявил конкурсную программу. В короткометражную секцию вошло 32 фильма, в дебютную - 7 полнометражных картин, премьера которых состоится на фестивале, сообщили ТАСС в пресс-службе организаторов фестиваля.

В программу фестиваля «Короче» вошли семь полнометражных фильмов
© РИА Новости
"Российский фестиваль короткометражного и дебютного кино "Короче" представляет конкурсную программу этого года. В короткометражную секцию вошло 32 фильма, в дебютную - 7 полнометражных картин, премьера которых состоится на фестивале. XII российский фестиваль "Короче" пройдет с 20 по 25 августа в Калининграде. По традиции посетить фестивальные показы смогут все желающие - по регистрации на сайте", - сказали в пресс-службе.

В секции полнометражных фильмов представлено семь дебютных лент начинающих режиссеров. В конкурсе заявлены романтическая комедия "Втроем" Александры Сараны с Ириной Старшенбаум в роли успешной работницы министерства культуры, жизнь которой кардинально меняется благодаря командировке в Пермский край; фантастическая драма "Реплика" Амира Исаева о соперничестве двух братьев с Никитой Ефремовым, Владиславом Ценевым и Софьей Лебедевой в главных ролях; драма "Чистый лист" о поисках себя с Полиной Цыгановой и Еленой Лядовой. В смотре участвует дебют Маруси Фоминой "СЛОН", которая рассказывает о последнем свидании офицера Георгия Осоргина с женой Линой перед его трагической гибелью в Соловецком лагере особого назначения; социальная трагикомедия о любви к жизни "Точка опоры" Александра Андреева с Гелой Месхи, Ильей Борисовым и Артемом Быстровым, который также является сопродюсером фильма; черно-белый психологический триллер "Вдохновение" Константина Еронина с Вячеславом Кормильцевым и Михаилом Евлановым и экологическая комедия Евгения Корчагина "Говорит Земля!" с Антоном Филипенко, Ириной Горбачевой, Гошей Куценко, Степаном Девониным и Еленой Подкаминской.

На участие в короткометражной секции в этом году было подано более 1 500 заявок. В программу вошли 32 фильма разных жанров.

"При всех сложностях работы у отборщика "Короче" есть важный психотерапевтический эффект: избавление от страха. Страха не собрать крутую программу. Делать уникальное, яркое, смелое кино трудно всегда, сегодня - особенно. Тем не менее, вот оно - такое кино, и это реально радость; и хотя бы одним страхом меньше", - сказал отборщик фестиваля Вадим Рутковский.

Участвовать в конкурсных программах могут российские картины, произведенные в 2023-2024 годах, не участвовавшие в других фестивалях, не выходившие в кинотеатральный прокат и не размещенные в онлайн-кинотеатрах или в свободном доступе в интернете.

Фестиваль "Короче" был создан в 2013 году, чтобы открыть путь молодым авторам со всей страны в большой кинематограф. Ежегодно смотр открывает новые имена, фильмы-участники его программ продолжают жизнь в индустрии - получают призы на российских и международных фестивалях, выходят в широкий прокат и в онлайн-кинотеатрах.

Фильмы и сериалы
Слон
Короче
Георгий Осоргин
Степан Девонин
Антон Филипенко
Роман Михайлов
Софья Лебедева
Елена Подкаминская
Илья Борисов
Никита Тарасов
Никита Ефремов
Дарья Урсуляк
Артем Быстров
Евгений Корчагин
Алена Бабенко
Елена Лядова
Ирина Горбачева
Александр Андреев
Михаил Евланов
Дарья Мороз
Ирина Старшенбаум
Гела Месхи
Юлия Снигирь
Гоша Куценко
Дмитрий Нагиев
Денис Шведов
Агния Дитковските
Павел Табаков