В программу фестиваля "Короче" вошли семь полнометражных фильмов

XII фестиваль короткометражного и дебютного кино "Короче", который пройдет с 20 по 25 августа в Калининграде, объявил конкурсную программу. В короткометражную секцию вошло 32 фильма, в дебютную - 7 полнометражных картин, премьера которых состоится на фестивале, сообщили ТАСС в пресс-службе организаторов фестиваля.

"Российский фестиваль короткометражного и дебютного кино "Короче" представляет конкурсную программу этого года. В короткометражную секцию вошло 32 фильма, в дебютную - 7 полнометражных картин, премьера которых состоится на фестивале. XII российский фестиваль "Короче" пройдет с 20 по 25 августа в Калининграде. По традиции посетить фестивальные показы смогут все желающие - по регистрации на сайте", - сказали в пресс-службе.



В секции полнометражных фильмов представлено семь дебютных лент начинающих режиссеров. В конкурсе заявлены романтическая комедия "Втроем" Александры Сараны с Ириной Старшенбаум в роли успешной работницы министерства культуры, жизнь которой кардинально меняется благодаря командировке в Пермский край; фантастическая драма "Реплика" Амира Исаева о соперничестве двух братьев с Никитой Ефремовым, Владиславом Ценевым и Софьей Лебедевой в главных ролях; драма "Чистый лист" о поисках себя с Полиной Цыгановой и Еленой Лядовой. В смотре участвует дебют Маруси Фоминой "СЛОН", которая рассказывает о последнем свидании офицера Георгия Осоргина с женой Линой перед его трагической гибелью в Соловецком лагере особого назначения; социальная трагикомедия о любви к жизни "Точка опоры" Александра Андреева с Гелой Месхи, Ильей Борисовым и Артемом Быстровым, который также является сопродюсером фильма; черно-белый психологический триллер "Вдохновение" Константина Еронина с Вячеславом Кормильцевым и Михаилом Евлановым и экологическая комедия Евгения Корчагина "Говорит Земля!" с Антоном Филипенко, Ириной Горбачевой, Гошей Куценко, Степаном Девониным и Еленой Подкаминской.

На участие в короткометражной секции в этом году было подано более 1 500 заявок. В программу вошли 32 фильма разных жанров.

"При всех сложностях работы у отборщика "Короче" есть важный психотерапевтический эффект: избавление от страха. Страха не собрать крутую программу. Делать уникальное, яркое, смелое кино трудно всегда, сегодня - особенно. Тем не менее, вот оно - такое кино, и это реально радость; и хотя бы одним страхом меньше", - сказал отборщик фестиваля Вадим Рутковский.



Участвовать в конкурсных программах могут российские картины, произведенные в 2023-2024 годах, не участвовавшие в других фестивалях, не выходившие в кинотеатральный прокат и не размещенные в онлайн-кинотеатрах или в свободном доступе в интернете.

Фестиваль "Короче" был создан в 2013 году, чтобы открыть путь молодым авторам со всей страны в большой кинематограф. Ежегодно смотр открывает новые имена, фильмы-участники его программ продолжают жизнь в индустрии - получают призы на российских и международных фестивалях, выходят в широкий прокат и в онлайн-кинотеатрах.