Джереми Реннер прокомментировал возвращение Роберта Дауни-младшего в КВМ

28 июля стало известно, что Роберт Дауни-младший вернётся в киновселенную Marvel. При этом актёр не просто вернётся, а сыграет главного злодея в «Мстителях 5» и «Мстителях 6» — персонажа по имени Доктор Виктор фон Дум. Новость стала настоящим событием не только для фанатов Marvel, но и Джереми Реннера, исполнителя роли Соколиного глаза в киновселенной.

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В интервью US Weekly актёр признался, что для него это стало большим сюрпризом — Дауни-младший держал информацию в секрете в том числе от близких друзей.

"Я даже не знал об этом, этот сукин сын ничего не сказал! И ведь мы хорошие друзья. После анонса я тут же начал писать в наш семейный чат Мстителей и спрашивать, почему он всё это время молчал. Да, это большое событие, и я очень жду премьеры будущих фильмов."



Реннер также отметил, что готов вернуться к роли Соколиного глаза в новых фильмах Marvel. Премьера «Мстителей: Судный день» состоится в мае 2026 года, а «Мстители: Секретные войны» выйдут в мае 2027 года.