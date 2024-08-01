Крис Эванс поблагодарил Райана Рейнольдса за сюрприз в «Дэдпуле и Росомахе»

Материал содержит спойлеры фильма «Дэдпул и Росомаха».

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Американский актёр Крис Эванс, известный по роли Капитана Америка в киновселенной Marvel, поделился своими впечатлениями от участия в фильме «Дэдпул и Росомаха». В недавней ленте артист вернулся к своей первой супергеройской роли Джонни Шторма (Человека-факела), которого он воплотил в дилогии «Фантастическая четвёрка» в начале 2000-х.

В своих соцсетях Эванс поблагодарил главных звёзд картины Райана Рейнольдса и Хью Джекмана, а также режиссёра Шона Леви за возможность вернуться к своему герою спустя почти 20 лет.

Спасибо Райану Рейнольдсу, Хью Джекману и Шону Леви за то, что позволили мне стать частью такого невероятного фильма! Это трое самых приятных парней, которых я когда-либо встречал. Особая благодарность Райану за то, что сделал это всё возможным. Снова сыграть Джонни было мечтой, и он всегда будет занимать особое место в моём сердце.



Премьера «Дэдпула и Росомахи» состоялась 26 июля. До России лента доберётся уже 3 августа.