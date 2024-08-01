Вышел русский трейлер фантастики «Меган: к вашим услугам» с Меган Фокс

Кинокомпания Global Film представила дублированный трейлер фантастического триллера «Меган: к вашим услугам». Картина с Меган Фокс в главной роли выйдет в российский прокат уже 29 августа.

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Видео доступно на YouTube-канале Global Film. Права на видео принадлежат Global Film.

Действие фильма развернётся в будущем, когда роботы уже способны заменить людей. Пока жена Ника находится в больнице в тяжелом состоянии, хранительницей очага становится высокотехнологичный робот Меган. Но, похоже, её холодный и расчётливый искусственный интеллект не желает быть просто заменой. Она готова пойти на всё, чтобы навсегда остаться частью этой семьи — даже против их собственной воли.

Помимо звезды «Трансформеров», в ленте также сыграли Мадлен Зима, Микеле Морроне и Атанас Сребрев. Режиссёром выступил С.К. Дэйл.