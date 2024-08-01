«Одна шестая»: какие фильмы покажут на кинофестивале

На фестивале "Одна шестая" пройдет международная деловая программа
Уже завтра, 2 августа, в Екатеринбурге начинает работу III Международный кинофестиваль дебютов евразийского континента "Одна шестая". Фильмом открытия станет картина "Сломя голову" Евгения Григорьева, слоган которой "Смотришь, значит, участвуешь" можно использовать и в качестве девиза самого фестиваля. Накануне открытия "Одной шестой" были объявлены программы основного конкурса и деловая.
В программу киносмотра войдут несколько десятков игровых и документальных фильмов из России, Китая, Франции, Ирана, Норвегии, Германии, Сербии и других стран.
"Одна шестая" сознательно не ставит в приоритет премьерность фильмов, а собирает в своей программе лучшие картины из тех, которые были представлены в Каннах, Торонто, Роттердаме и на других крупнейших фестивалях. По сравнению с предыдущем годом география конкурса расширилась. Присоединились новые страны: Норвегия, Пакистан, Португалия, Монголия, Чехия, Казахстан. Всего поступило более 400 заявок игрового и документального кино, больше всего - из России, стран СНГ и Китая.
Президент фестиваля "Одна шестая" - Евгений Григорьев. За отбор картин для основной программы фестиваля отвечают программный директор Егор Москвитин (игровое кино) и киновед Мария Готлиб (документальное кино).
Среди участников конкурса игрового кино:
- Тибетский триллер "Один из четверых" (Джигме Тринли, Китай);
- Драма "Я, Марьям, дети и еще 26 человек" (Фаршад Хашеми, Чехия/Иран/Германия) о женщине, которая решает сдать свой дом съемочной группе фильма и неожиданно сталкивается со своим прошлым;
- Драма "Элемент Ясмины" (Анам Аббас, Пакистан/Португалия/США) о девушке, которая очень хочется учиться, но сталкивается с непреодолимыми препятствиями;
- Судебная драма "Собачье дело" (Летиция Дош, Франция);
- "Город ветра" (Лхагвадулама Пурев-Очира, Монголия) о любви и взрослении молодого шамана;
- "Лапин" (Влад Краснослободцев, Ася Олешкевич, Россия), история 15-летнего подростка, который после развода родителей пытается уйти от действительности при помощи бега;
- Жизнь тувинского шамана в драме "Черный камень" (Виталий Петров, Россия);
- "Мох" (Никита Миклушов, Россия), история взаимоотношения героя и природы;
- "Лгунья" (Юлия Трофимова, Россия) о том, как неожиданное событие вносит разнообразие в скучную жизнь 17-летней девушки;
- Хоррор "Кукушка" (Евгений Николаев, Россия), возвращение в родительский дом и тяжелые воспоминания детства;
- "110" (Илья Михеев, Россия), школьная драма о том, как страшное событие переворачивает жизнь каждого старшеклассника.
В конкурсе документального кино участвуют фильмы:
- "Край ночи" (Андрей Натоцинский, Россия) о продавцах криптовалюты в Абхазии, которые приводят к энергетическому коллапсу;
- "Мой друг Сега" (Артем Гряник, Россия) изучает этапы продвижения в социальных сетях блогеров;
- фильм-наблюдение "Открыть глаза" (Надежда Сысонова, Россия) о незрячей паре, у которой появляется ребенок;
- "Живой и невридимый" (Е Юань, Китай), описание повседневной жизни молодых людей, больных лейкемией и проблемах, с которыми им приходится сталкиваться, чтобы выжить;
- "Лосенок" (Елена Копцева, Россия) - история Кати, которая много лет принимает роды у лосих;
- "Мы втроем" (Хения Бродбекер, Израиль) о молодой православной паре, которая бросает вызов нормам для адаптации в обществе своего сына-аутиста;
- "Лицо" (Сергей Догоров, Россия) о том, как простой парень из якутского села однажды стал звездой;
- "Юди: Танец в темноте" (Максим Башорин, Россия) - история основателей одноименной танцевальной команды;
- "Реквием по племени" (Марджан Хосрави, Иран) рассказывает историю женщины из племени на юго-западе Ирана, которую предала ее семья.
В конце фестиваля жюри выберет победителей в девяти номинациях. Выбрать лауреата в номинации "Приз зрительских симпатий" смогут и гости фестиваля. Также зрители определят победителя среди специальной серии показов "Фильм о фильме". Среди них: "Слово пацана. Кровь на асфальте"; "Престиж"; "Мир! Дружба! Жвачка!"; "Время гнева. Время любви"; "Сергий против нечисти. Яга"; "Реальность" "Воздуха" и "Тень Чикатило".
Гостей фестиваля ждут спецпоказы. "Нелюбимка", дебют режиссера Станислава Сорокина про музыкантов группы NILETTO, столкнувшихся с внезапно свалившейся славой, снятый на Свердловской киностудии при поддержке KION. В программе "Юбилей дебютов" - городское фэнтези "Ночной дозор"; фильм-воспоминание "Алексей Балабанов. Послесловие..."; анимационные и детские фильмы - "Мой дикий друг" Анны Курбатовой о мальчике, который в незнакомом городе находит в лесу лисенка и начинает заботиться о нем; "Алеша Попович и Тугарин змей", "Приключения Панды", "Последний дракон", "Сказочный Патруль": шоу продолжается", а также детский приключенческий фильм "Мухадракон" Татьяны Колгановой.
Деловая программа состоит из трех блоков: "Международный опыт"; "Региональный опыт"; "Технологии производства и продвижения". На фестивале также будут действовать Актерская лаборатория под руководством Егора Корешкова и Сценарная лаборатория Андрея Золотарева.
"Приобретение Японией прав на показ сразу четырех оригинальных российских сериалов "НМГ Студии" доказывает, что на сегодня качество российского контента растёт и интерес к нему выходит за пределы страны. Это первая сделка между Россией и Японией за последние семь лет. И на мой взгляд, это естественный процесс, и география сделок будет только расширяться. Для этого в рамках деловой программы фестиваля "Одна шестая" мы готовим ряд круглых столов и дискуссий, чтобы совместно с международными коллегами и гостями из Европы и Азии определить вектор развития совместного производства и продвижения контента из России в разные страны", - рассказывает куратор международной программы Юлия Хамитова.