«Одна шестая»: какие фильмы покажут на кинофестивале

Уже завтра, 2 августа, в Екатеринбурге начинает работу III Международный кинофестиваль дебютов евразийского континента "Одна шестая". Фильмом открытия станет картина "Сломя голову" Евгения Григорьева, слоган которой "Смотришь, значит, участвуешь" можно использовать и в качестве девиза самого фестиваля. Накануне открытия "Одной шестой" были объявлены программы основного конкурса и деловая.

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В программу киносмотра войдут несколько десятков игровых и документальных фильмов из России, Китая, Франции, Ирана, Норвегии, Германии, Сербии и других стран.

"Одна шестая" сознательно не ставит в приоритет премьерность фильмов, а собирает в своей программе лучшие картины из тех, которые были представлены в Каннах, Торонто, Роттердаме и на других крупнейших фестивалях. По сравнению с предыдущем годом география конкурса расширилась. Присоединились новые страны: Норвегия, Пакистан, Португалия, Монголия, Чехия, Казахстан. Всего поступило более 400 заявок игрового и документального кино, больше всего - из России, стран СНГ и Китая.

Президент фестиваля "Одна шестая" - Евгений Григорьев. За отбор картин для основной программы фестиваля отвечают программный директор Егор Москвитин (игровое кино) и киновед Мария Готлиб (документальное кино).

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Среди участников конкурса игрового кино:

Тибетский триллер "Один из четверых" (Джигме Тринли, Китай);

Драма "Я, Марьям, дети и еще 26 человек" (Фаршад Хашеми, Чехия/Иран/Германия) о женщине, которая решает сдать свой дом съемочной группе фильма и неожиданно сталкивается со своим прошлым;

Драма "Элемент Ясмины" (Анам Аббас, Пакистан/Португалия/США) о девушке, которая очень хочется учиться, но сталкивается с непреодолимыми препятствиями;

Судебная драма "Собачье дело" (Летиция Дош, Франция);

"Город ветра" (Лхагвадулама Пурев-Очира, Монголия) о любви и взрослении молодого шамана;

"Лапин" (Влад Краснослободцев, Ася Олешкевич, Россия), история 15-летнего подростка, который после развода родителей пытается уйти от действительности при помощи бега;

Жизнь тувинского шамана в драме "Черный камень" (Виталий Петров, Россия);

"Мох" (Никита Миклушов, Россия), история взаимоотношения героя и природы;

"Лгунья" (Юлия Трофимова, Россия) о том, как неожиданное событие вносит разнообразие в скучную жизнь 17-летней девушки;

Хоррор "Кукушка" (Евгений Николаев, Россия), возвращение в родительский дом и тяжелые воспоминания детства;

"110" (Илья Михеев, Россия), школьная драма о том, как страшное событие переворачивает жизнь каждого старшеклассника.

В конкурсе документального кино участвуют фильмы:

"Край ночи" (Андрей Натоцинский, Россия) о продавцах криптовалюты в Абхазии, которые приводят к энергетическому коллапсу;

"Мой друг Сега" (Артем Гряник, Россия) изучает этапы продвижения в социальных сетях блогеров;

фильм-наблюдение "Открыть глаза" (Надежда Сысонова, Россия) о незрячей паре, у которой появляется ребенок;

"Живой и невридимый" (Е Юань, Китай), описание повседневной жизни молодых людей, больных лейкемией и проблемах, с которыми им приходится сталкиваться, чтобы выжить;

"Лосенок" (Елена Копцева, Россия) - история Кати, которая много лет принимает роды у лосих;

"Мы втроем" (Хения Бродбекер, Израиль) о молодой православной паре, которая бросает вызов нормам для адаптации в обществе своего сына-аутиста;

"Лицо" (Сергей Догоров, Россия) о том, как простой парень из якутского села однажды стал звездой;

"Юди: Танец в темноте" (Максим Башорин, Россия) - история основателей одноименной танцевальной команды;

"Реквием по племени" (Марджан Хосрави, Иран) рассказывает историю женщины из племени на юго-западе Ирана, которую предала ее семья.

© Российская Газета

В конце фестиваля жюри выберет победителей в девяти номинациях. Выбрать лауреата в номинации "Приз зрительских симпатий" смогут и гости фестиваля. Также зрители определят победителя среди специальной серии показов "Фильм о фильме". Среди них: "Слово пацана. Кровь на асфальте"; "Престиж"; "Мир! Дружба! Жвачка!"; "Время гнева. Время любви"; "Сергий против нечисти. Яга"; "Реальность" "Воздуха" и "Тень Чикатило".

Гостей фестиваля ждут спецпоказы. "Нелюбимка", дебют режиссера Станислава Сорокина про музыкантов группы NILETTO, столкнувшихся с внезапно свалившейся славой, снятый на Свердловской киностудии при поддержке KION. В программе "Юбилей дебютов" - городское фэнтези "Ночной дозор"; фильм-воспоминание "Алексей Балабанов. Послесловие..."; анимационные и детские фильмы - "Мой дикий друг" Анны Курбатовой о мальчике, который в незнакомом городе находит в лесу лисенка и начинает заботиться о нем; "Алеша Попович и Тугарин змей", "Приключения Панды", "Последний дракон", "Сказочный Патруль": шоу продолжается", а также детский приключенческий фильм "Мухадракон" Татьяны Колгановой.

Деловая программа состоит из трех блоков: "Международный опыт"; "Региональный опыт"; "Технологии производства и продвижения". На фестивале также будут действовать Актерская лаборатория под руководством Егора Корешкова и Сценарная лаборатория Андрея Золотарева.