Опубликованы новые кадры со съемок «Джокера 2»

На этой неделе было опубликовано множество кадров со съёмок фильма «Джокер: Безумие на двоих». На кадрах изображены Хоакин Феникс, Леди Гага и режиссёр картины Тодд Филлипс.

© globallookpress

«Джокер 2» продолжит историю комика Артура Флека, страдающего от психологических проблем. Главный герой выбирается из психиатрической лечебницы Аркхем вместе со своей новой знакомой — доктором Харлин Квинзел. Окружной прокурор Готэма Харви Дент возбуждает дело против Артура из-за его предыдущих преступных действий, и Харли принимает меры, чтобы спасти возлюбленного.

Изначально фильм «Джокер: Безумие на двоих» покажут в рамках Венецианского кинофестиваля в сентябре, а премьера в кинотеатрах по всему миру состоится 4 октября.

Кадры со съёмок

© Joaquin Phoenix Updates/Warner Bros.

© Joaquin Phoenix Updates/Warner Bros.

© Joaquin Phoenix Updates/Warner Bros.

© Joaquin Phoenix Updates/Warner Bros.

© Joaquin Phoenix Updates/Warner Bros.

© Joaquin Phoenix Updates/Warner Bros.